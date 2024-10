Modena, questa sera in Duomo Servillo rilegge Dante Alighieri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La doppia serata è tra i principali appuntamenti di “Modena patrimonio mondiale in festa”, la manifestazione annuale dedicata al sito Unesco che comprende la Cattedrale, la Ghirlandina e piazza Grande.Giunta alla settima edizione, la manifestazione propone quest’anno il tema “Eterno ritorno – infinito passato, infinito futuro” per evocare l’idea di un passato, quello della Mutina romana, che rivive nei monumenti romanici e attraverso i secoli fino a noi, ma anche per ricordare quanto la storia e le voci delle persone che l’hanno cambiata, vivano e permangano nel nostro presente e nel nostro futuro.Lo spettacolo si terrà con due differenti modalità di partecipazione.

Oltre a quella “classica”, con il pubblico immerso nella cornice della Cattedrale romanica, che per l’occasione sarà ulteriormente valorizzata dal disegno luci del light designer Cesare Accetta, sarà possibile una fruizione all’esterno del Duomo, nel cuore del sito Unesco di Modena, ascoltando lo spettacolo con cuffie audio wireless, come in una sorta di installazione sonora itinerante.

I biglietti per la platea all’interno del Duomo costano 40 euro (per gli under 25, ridotto a 30 euro) per i settori centrali 1 e 2; 30 euro (20 euro per i ridotti under 25) per il settore 3; per le navate laterali, con visione attraverso i monitor, i biglietti costano 15 euro; le cuffie wireless da usare all’esterno costano 8 euro.