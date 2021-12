Modena, sfida a base di cotechino e zampone: il giudice è Bottura

L’11 e il 12 dicembre appuntamento a Modena con la decima edizione della festa dello Zampone e del Cotechino Modena IGP.Dalle 10.30 alle 17 in Piazza Roma si terrà una sfida all’ultima ricetta: gli studenti dei 6 istituti vincitori delle edizioni passate presenteranno le loro ricette a base di Zampone e Cotechino Modena IGP e saranno giudicati dallo chef pluristellato Massimo Bottura. Il menu della giornata proseguirà alle 17, sempre in piazza, con l’esibizione di tre artisti d’eccezione come il cantautore Marco Ligabue e i comici Claudio Lauretta e Duilio Pizzocchi. Sarà possibile accedere alla tensostruttura in Piazza Roma a partire dalle 10.30, fino ad esaurimento posti e previa verifica del Green Pass e misurazione della temperatura.