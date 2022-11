Modena si mostra: ecco la bellezza della Chiesa di San Pietro

Riscoprire i beni culturali della provincia di Modena, partendo dalla Chiesa di San Pietro. E' questo l'obiettivo di 'Modena si mostra', il progetto che verrà presentato mercoledì 30 novembre a partire dalle 18.30 nella Chiesa di San Pietro alla presenza di don Paolo Manelli, dal responsabile di 'Save italian beauty' Massimiliano Venturelli e dalla professoressa di museologia e restauro dell'Ateneo modenese Elena Corradini.



Sarà presente anche l'assessore Ludovica Ferrari.

Dopo l'incontro seguirà una visita guidata ai capolavori di San Pietro. L'iniziativa promossa da Save Italian Beauty, società che opera in ambito culturale e turistico, ha il patrocinio del Comune e della Chiesa di Modena e Nonantola.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.