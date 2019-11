Natale in centro, torna trenino e pista di ghiaccio di Modenamoremio

Torna il Natale di Modenamoremio in centro a Modena. L’accensione delle tradizionali luminarie è prevista venerdì 29 novembre alle 17.30 con partenza da Piazza xx settembre. Scortati dalla marching band Bandessa ci si dirigerà verso Piazza Grande, Piazzetta delle Ova, Piazza Roma e si concluderà presso la rotonda di Piazzale Natale Bruni. Come negli ultimi due anni le luci del centro città rimarranno accese fino al 31 gennaio 2020 in occasione delle fiere di Sant’Antonio e di San Geminiano.





Sempre il 29 novembre verranno inaugurate due installazioni. La prima “Il Natale vien da sotto” sarà allestita al centro di Piazza xx settembre mentre la seconda #teniamocipermano comparirà nella rinnovata Piazza Mazzini. Saranno due allestimenti creativi che attireranno la curiosità di tanti modenesi e non solo. Invitiamo tutti i visitatori a condividere i propri scatti sulla pagina Facebook e Instagram di @modenamoremio.

Sabato 30 novembre, per il tredicesimo anno consecutivo, torna a grande richiesta il Trenino di Natale. Quest’anno il capolinea è in Piazza Grande. Il trenino sarà attivo tutti i giorni fino al 6 gennaio, escluso il 25 dicembre e il 1 gennaio. Durante le mattine dei giorni feriali, fino al 20 dicembre, il mezzo sarà a disposizione delle scuole. Come lo scorso anno, i bambini fino a 12 anni pagheranno 1 euro e gli adulti 2 euro. Parte dei fondi raccolti saranno donati ad AISM.

Immancabile anche quest’anno l’Accademia del ghiaccio in Piazza Roma: 400mq da pattinare per un’emozionante e imperdibile esperienza dedicata a tutta la famiglia. La pista sarà aperta tutti i gironi fino al 2 febbraio 2020. Dall’8 dicembre al 6 gennaio, nella rinnovata Chiesa del Voto in via Emilia, il pubblico potrà ammirare uno spettacolare presepe in cartapesta “Gloria in excelsis”. Dal 7 al 23 dicembre invece in Piazza Grande torna il mercato natalizio di Parva Naturalia denominata “Strenne di Natale”. Nei weekend del 14-15 e 21-22 dicembre il mercato sarà anche in Piazza Mazzini.

Per il tradizionale scambio degli auguri natalizi, sabato 14 dicembre, dalle ore 17 presso la Chiesa del Voto in via Emilia, si terrà il coinvolgente Concerto di Natale con l’Ensamble e il Coro Voci bianche dell’Istituto Musicale Vecchi-Tonelli e alcuni giovani allievi del Master di Raina Kabaivanska, ospite d’onore. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.