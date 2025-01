Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La band milanese Complesso del Brodo è stata ospite lunedì 20 gennaio 2025 a partire dalle 22.15 presso gli Studi di Radioattiva Nonantola per una intervista e un live musicale radiofonico; durante lo showcase, la band ha suonato, in esclusiva per Radioattiva, due brani inediti “Lei Nel Frigo” e Oumuamua”. L’attuale formazione vede gli storici componenti “Il Lupo” voce /chitarra e scrittore della maggior parte dei testi, Giosuè G. Zanocco al basso elettrico, Pietro “Pietor” Pastori chitarra, Stefano “Kostilus” Costa batteria; tutti i musicisti sono diplomati all’Accademia Musicale di Schio (VI).

La band nata ufficialmente nel 2021, propone una ricercata musica d’autore che riporta agli anni d’oro del prog italiano ed ha tutte le caratteristiche per imporsi nel panorama internazionale; gli arrangiamenti ben curati e le sperimentazioni vocali del front man (Il Lupo) attirano già al primo ascolto l’attenzione del pubblico, ma occorre sottolineare la necessità di “ascoltare” con attenzione musica e testi non sempre di agevole o immediata comprensione.Il “Complesso del Brodo” ha riscosso, in pochi anni di attività, l’attenzione di diversi siti e riviste di settore dopo aver pubblicato a dicembre 2023 il primo singolo “Crash X Lina” seguito il 19 aprile 2024 dalla Hit “The Informer” («”The Informer” incede tragico alla luce del fatto che siamo tutti esseri umani: da chi pensa alla bomba, a chi la progetta, a chi ne preme il pulsante contro altri di noi.

E siamo tutti, chi più chi meno, sensibili alla bellezza eppure capaci di distruggerla.») e a dicembre 2024 “Saudadisìo”. “The Informer” è stata scritta dal Complesso del Brodo, arrangiata dalla band e Gian Ranieri Bertoncini, registrata da Elia Guglielmi all’Outside Inside Studio di Matt Bordin a Volpago del Montello e presso Il Baito Riprese Audio di Cogollo del Cengio, mixata da Elia Guglielmi e masterizzata da Maurizio Baggio a La Distilleria di Bassano del Grappa. Il brano è presente nella compilation benefica “Gaza Calling” del Nuovo canzoniere partigiano su Bandcamp.Il lavoro svolto in anni di lavoro li ha portati a calcare palchi “importanti” come il “MEI Festival di Faenza 2024” ed a partecipare al “NewTalentsOn Stage” presso l’Hard Rock Cafè di Milano. La rapida ascesa della band è stata anche certificata da un importante riconoscimento, ottenuto lo scorso anno; nel 2024 il Complesso del Brodo ha vinto il “Premio Musicale Città di Milano” del contest “Rock TargatoItalia”.La musica del Complesso del Brodo è disponibile su tutti gli “Store Musicali” mentre il podcast del Live@BadCompany / Radioattiva Nonantola è disponibile sul sito internet dell’ emittente radiofonica