Pavarotti, Modena celebra l'anniversario della nascita

Lunedì 12 ottobre, alle 18.30 e alle 21, saliranno sul palcoscenico del Comunale Ilaria Vanacore, soprano, Matteo Guerzè, baritono, Eleonora Filipponi, mezzosoprano, Giuseppe Infantino, tenore. In programma celebri arie da Carmen di Bizet, Don Pasquale di Donizetti, I racconti di Hoffmann di Offenbach, Bohème di Puccini, Il Barbiere di Siviglia di Rossini, Turandot di Puccini, Otello e Rigoletto di Verdi. Dirige l’orchestra il maestro Roberto Molinelli. I biglietti per il concerto sono gratuiti con posto assegnato e possono essere ritirati presso la Biglietteria del Teatro Comunale nei consueti orari di apertura (info: www.teatrocomunalemodena.it).

Modena celebra anche quest’anno l’anniversario della nascita di Luciano Pavarotti, il 12 ottobre, con un doppio concerto al Teatro Comunale. Protagonisti saranno, come sempre, i giovani talenti dei Corsi di alta formazione del Teatro Comunale e dell’Istituto Vecchi-Tonelli, accompagnati dall’Ensemble dell’Orchestra Giovanile della Via Emilia, formata dai migliori allievi dei Conservatori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

