Poesia Festival: è il turno di San Cesario e Vingola

Dal 1° al 4 settembre, il Poesia Festival anima San Cesario sul Panaro e Vignola con un programma ricco di musica, parole e riflessioni. Lunedì 1 settembre, sotto la tensostruttura del Parco di Villa Boschetti a San Cesario, si terrà una serata interamente dedicata a Neil Young, il celebre cantautore canadese che ha segnato la storia del rock con le sue ballate malinconiche e le sue cavalcate elettriche. A interpretare i suoi brani saranno Giancarlo Frigeri, Claudio Luppi, Pierluigi Lanzillotta, Fabio Vecchi e Luca Giovanardi, con la direzione artistica di Nicola Caleffi. La serata sarà arricchita dalle letture dell’attore Nicola Bortolotti e da una testimonianza di Luca Parmiggiani, per offrire un ritratto completo e coinvolgente dell’artista.

Da martedì 2 a giovedì 4 settembre, il Parco della Poesia di Vignola, presso Villa Trenti e la Biblioteca Auris, ospiterà tre pomeriggi dedicati alla poesia contemporanea. Ogni giornata inizierà con una breve lezione su un grande poeta del Novecento, seguita dalla presentazione di un libro appena pubblicato e si concluderà con un DJ set accompagnato da un aperitivo poetico. Il 2 settembre Marco Bini racconterà la figura di Nazim Hikmet, poeta turco e rivoluzionario romantico, seguito dalla presentazione del libro “La disisperanza” di Elio Tavilla. Il 3 settembre sarà invece dedicato a Nella Nobili, poetessa-operaia bolognese, con letture di Donatella Allegro e la presentazione di “Quasi un’autobiografia” di Alberto Ronchi. Il 4 settembre Federico Carrera parlerà di Konstantinos Kavafis, poeta greco tra i più influenti del secolo scorso, e presenterà insieme a Elena Grazioli l’antologia “È stato un giorno lunghissimo. Poesia per Alberto Bertoni”, seguita dal dialogo tra Enrico Trebbi e Alberto Bertoni sul libro “E così sia”.

In caso di maltempo, gli eventi si svolgeranno all’interno della Biblioteca Auris.

