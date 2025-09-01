Dal 1° al 4 settembre, il Poesia Festival anima San Cesario sul Panaro e Vignola con un programma ricco di musica, parole e riflessioni. Lunedì 1 settembre, sotto la tensostruttura del Parco di Villa Boschetti a San Cesario, si terrà una serata interamente dedicata a Neil Young, il celebre cantautore canadese che ha segnato la storia del rock con le sue ballate malinconiche e le sue cavalcate elettriche. A interpretare i suoi brani saranno Giancarlo Frigeri, Claudio Luppi, Pierluigi Lanzillotta, Fabio Vecchi e Luca Giovanardi, con la direzione artistica di Nicola Caleffi. La serata sarà arricchita dalle letture dell’attore Nicola Bortolotti e da una testimonianza di Luca Parmiggiani, per offrire un ritratto completo e coinvolgente dell’artista.
Da martedì 2 a giovedì 4 settembre, il Parco della Poesia di Vignola, presso Villa Trenti e la Biblioteca Auris, ospiterà tre pomeriggi dedicati alla poesia contemporanea. Ogni giornata inizierà con una breve lezione su un grande poeta del Novecento, seguita dalla presentazione di un libro appena pubblicato e si concluderà con un DJ set accompagnato da un aperitivo poetico. Il 2 settembre Marco Bini racconterà la figura di Nazim Hikmet, poeta turco e rivoluzionario romantico, seguito dalla presentazione del libro “La disisperanza” di Elio Tavilla. Il 3 settembre sarà invece dedicato a Nella Nobili, poetessa-operaia bolognese, con letture di Donatella Allegro e la presentazione di “Quasi un’autobiografia” di Alberto Ronchi. Il 4 settembre Federico Carrera parlerà di Konstantinos Kavafis, poeta greco tra i più influenti del secolo scorso, e presenterà insieme a Elena Grazioli l’antologia “È stato un giorno lunghissimo. Poesia per Alberto Bertoni”, seguita dal dialogo tra Enrico Trebbi e Alberto Bertoni sul libro “E così sia”.
In caso di maltempo, gli eventi si svolgeranno all’interno della Biblioteca Auris.
Poesia Festival: è il turno di San Cesario e Vingola
Il programma dell'1 al 4 settembre
Dal 1° al 4 settembre, il Poesia Festival anima San Cesario sul Panaro e Vignola con un programma ricco di musica, parole e riflessioni. Lunedì 1 settembre, sotto la tensostruttura del Parco di Villa Boschetti a San Cesario, si terrà una serata interamente dedicata a Neil Young, il celebre cantautore canadese che ha segnato la storia del rock con le sue ballate malinconiche e le sue cavalcate elettriche. A interpretare i suoi brani saranno Giancarlo Frigeri, Claudio Luppi, Pierluigi Lanzillotta, Fabio Vecchi e Luca Giovanardi, con la direzione artistica di Nicola Caleffi. La serata sarà arricchita dalle letture dell’attore Nicola Bortolotti e da una testimonianza di Luca Parmiggiani, per offrire un ritratto completo e coinvolgente dell’artista.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, mostra nell’ala nuova del Palazzo dei Musei: avviso pubblico e 130mila euro dal Comune
Note e arte nel romanico: domenica a Fiumalbo, viaggio in Francia
Verona si prepara a celebrare Pavarotti: quanti rimpianti a Modena
Memorie del 1967 a Modena. Tra politica e musica in osteria: scoperto un raro file audio dell'epocaArticoli Recenti
Modena, gli Stilodi Lunari decollano... Verso Plutone
Modena, con Ago la prima personale in Italia dell’artista palestinese Taysir Batniji
Modena, 18mila presenza per la mostra Paradise Lost alla Palazzina dei Giardini ducali
La felicità nel dolore. Dagli indemoniati all'Anticristo: il libro di Elena Bianchini Braglia a Montecuccolo