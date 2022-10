RibaltaMat, con Giorgio Canali & Rossofuoco a Marano sul Panaro

Appuntamento a Marano sul Panaro con l'anteprima di Màt, la settimana della salute mentale. Al Centro Culturale Polivalente di via 1 maggio, concerto di Giorgio Canali & Rossofuoco, titolo Poesia e intransigenza il 15 ottobre alle 21.30. Ingresso ad offerta libera.Dalle 19, anticipano il concerto la presentazione del libro 'Borderline peccatori senza colpa' di Laura Massera, racconto di cosa significhi convivere con una diagnosi importante. Presenta Riccardo Dusi.A seguire concerto di Roberto Marinelli e Tommy Togni per la presentazione del libro CD 'Et voila' et voila', magia, magia...'. Prodotto da Circolo Ribalta, Stones cafè, Reinz Studio Slide.Proiezione del film Duet di John Muse (USA 2019), malattia, cura, guarigione, conversazione di corpi e anime attraverso il linguaggio sperimentale. Presenta Giovanni Sabattini direttore artistico del Ribalta Experimental Film Festival.Dalle 18.30 punto ristoro a prezzi popolari. Giornata dedicata a Dario Parisini (Disciplinatha/Dish-Is-Nein), artista bolognese recentemente scomparso.