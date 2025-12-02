Serramazzoni, Gabriele Sorrentino ci porta ai tempi della fondazione di Mutina

Sabato 6 dicembre alle 17,30 presso la Biblioteca Comunale di Serramazzoni, via Roma 293, 41028 Serramazzoni, Gabriele Sorrentino presenta il quarto volume della saga dedicata a Modena romana, edita da Artestampa “Mvtina, lo scontro fatale”. Con questo romanzo, l’Autore conduce i lettori agli albori della colonia romana di Mutina appena fondata, quando il fiero popolo dei Liguri tentò un ultimo drammatico colpo di mano contro i Romani.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Serramazzoni in collaborazione con l’associazione di scrittori I Semi Neri, il sodalizio di cui Sorrentino fa parte e che promuove la scrittura come strumento di diffusione della storia e della cultura. L’ingresso è libero.

Dopo i saluti dell’assessore alla Cultura Annamaria Dallari, l’autore dialogherà con la scrittrice Daniela Ori, mentre le letture di stralci del romanzo saranno a cura dell’attrice Mina Larocca.

Con questo romanzo, l’Autore conclude la serie di romanzi dedicati a Mutina, narrando della conquista romana della Gallia Cisalpina che ha profondamente segnato il territorio modenese nei secoli, ma anche sconvolto civiltà preesistenti come quella ligure e celtica. Grazie allo strumento del romanzo storico, Gabriele Sorrentino mostra al lettore le ragioni delle varie parti del conflitto accompagnandolo in un’epoca remota, quando la via Emilia era ancora giovane e la pianura coperta di boschi. Un romanzo di battaglie e intrighi, amori e passioni, tradimento e coraggio.