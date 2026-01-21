Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Week-end antifascista e Pro-pal a La Tenda

Week-end antifascista e Pro-pal a La Tenda

Dal 23 al 25 gennaio il palco di viale Monte Kosica a Modena. Tra libri, poesia e rock indipendente. Domenica il concerto per la Palestina. Ci sarà anche Wilko

Intreccia memoria, poesia, impegno civile e nuove sonorità, la proposta per il fine settimana da parte della Tenda di viale Monte Kosica, lo spazio culturale che fa capo all’Assessorato alla Cultura del Comune di Modena.Si comincia venerdì 23 gennaio alle 18.30 con la presentazione del libro “Le nostre prigioni. Storie di dissidenti nelle carceri fasciste” di Giovanni Taurasi, pubblicato da Mimesis Edizioni. A dialogare con l’autore è lo scrittore Fabiano Massimi per un appuntamento a cura dell’associazione culturale l’Asino che vola. Il volume riporta alla luce una pagina spesso dimenticata della storia italiana: quella della lotta non armata contro il fascismo e della vita dei dissidenti nelle carceri del regime. Se la Resistenza ha occupato giustamente un posto centrale nella memoria collettiva, l’esperienza precedente dell’antifascismo tra le due guerre è rimasta a lungo in ombra, nonostante oltre cinquemila persone siano state condannate per le loro idee nel corso del Ventennio.Attraverso venti capitoli, uno per ogni anno della dittatura, l’autore ricostruisce la quotidianità dei detenuti politici e racconta le vicende di un centinaio di donne e uomini, celebri e meno noti, provenienti da tutta Italia e di diverso orientamento politico.
È nelle prigioni che prende forma quell’embrione di democrazia che, passando attraverso le ferite della guerra e della Liberazione, confluirà poi nella Costituzione italiana. Le storie che emergono intrecciano politica e sentimenti: l’amore separato dal carcere tra Sandro Pertini e Matilde Ferrari, il triangolo che unisce Tina Pizzardo, Altiero Spinelli e Cesare Pavese, la tragedia di Anita Pusterla e Natale Premoli, perseguitati prima dal fascismo e poi dallo stalinismo, o le vicende drammatiche di Iside Viana e dei fratelli Mellone, morti entrambi in prigione.Sempre venerdì 23 gennaio, alle 21, la parola torna protagonista con la finale del torneo di slam poetry curato da Mutuo Soccorso Poetico. Sul palco si sfidano i poeti che hanno superato le tre tappe eliminatorie andate in scena tra ottobre e dicembre 2025 proprio alla Tenda. Lo slam poetry è una sfida di poesia dal vivo in cui contano solo i testi, la voce e l’energia del pubblico: niente musica, niente oggetti di scena, solo il microfono e l’intensità dei versi scritti e interpretati dagli autori stessi.
Sabato 24 gennaio alle 21 la scena passa alla musica con “Revolandia”, serata dedicata al rock indipendente curata da Transiente in collaborazione con il collettivo Revol Wave Orchestra.
Sul palco salgono Le Ossa, band che si muove nel territorio del rock alternativo con un suono diretto e corposo, capace di fondere energia e introspezione in brani istintivi e senza filtri, che raccontano tensioni personali e sociali, e APA, progetto indie e alternative pop dal tono intimo e contemporaneo, le cui canzoni esplorano relazioni, stati emotivi e ossessioni quotidiane attraverso una scrittura semplice, immediata e un sound curato nei dettagli.Domenica 25 gennaio alle 18.30 la Tenda si trasforma in un grande spazio di musica e solidarietà con “Musicisti modenesi per la Palestina”, concerto promosso dall’associazione LeArti per richiamare e mantenere viva l'attenzione sulla popolazione palestinese e informare la cittadinanza sulle attività in aiuto al popolo palestinese condotte da associazioni presenti e attive sul territorio. Il concerto a cui partecipano gli artisti modenesi invitati dall’associazione è a ingresso libero e gratuito. Durante la serata sarà possibile fare offerte libere alle associazioni presenti all’evento con un loro banchetto: Emergency, Amnesty International, Mediterranea Saving Humans – Modena, Medici Senza Frontiere (gruppo Bologna), Coordinamento Modena per la Palestina, Casa per la pace, Rete FRANCA, Le ali di Camilla. Tutti gli artisti coinvolti si esibiscono in forma gratuita.
Sul palco si alterneranno per tre ore di musica dal vivo: Gabriele Ansaloni, Daniele Bagni, Samuele Balugani, Marco Baroni, Alberto Bertoli, Sandra Cartolari, Gigi Cervi, Coro Chemin des Femmes, Lalo Cibelli, Grazia Cinquetti, Francesco Coppola, Lucia Dall'Olio, Marco Dieci, Alessandra Fogliani, Lorena Fontana, Lucio Gaetani, Enrico Lazzarini, Cristina Montanari, Nevruz, Onofrio Paciulli, Anna Palumbo, Davide Passarini, Stefano Piccagliani, Betta Sacchetti, Achille Succi, Sabrina Sotgiu, Michele Vignali e Wilko.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.
