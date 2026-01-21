Modena, borse di studio in memoria dell'ingegner Gabriele Giacobazzi

Oggi pomeriggio alle 16:30 presso la Sala Eventi del Tecnopolo Unimore si terrà la cerimonia di consegna delle Borse di Studio Hera spa 'Ing. Gabriele Giacobazzi'.

Le Borse di Studio sono due, ognuna del valore di 10mila euro. Il premio è stato istituito da Unimore su proposta dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena e del Comune di Modena.

I due premi di studio sono stati pensati per sostenere la carriera di studenti e studentesse meritevoli, immatricolati per la prima volta nell'a.a. 2024/2025 al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

La cerimonia di premiazione è inserita nell'ambito della presentazione del progetto No More NOx e vedrà la partecipazione di Valeria Dal Borgo, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Modena, del sindaco di Modena Massimo Mezzetti e dei rappresentanti di Hera e Unimore.

Il profilo

Gabriele Giacobazzi è morto il 3 marzo dello scorso anno all'età di 74 anni. E' stato assessore di Modena, vicepresidente di Hera e presidente dell'Ordine degli ingegneri.

Prima degli incarichi nell’Amministrazione comunale, è stato presidente della cooperativa Politecnica, nel settore progettazione, e ha presieduto l’Oice, l’Associazione nazionale delle organizzazioni di progettazione aderente a Confindustria. È stato anche professore a contratto alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia.