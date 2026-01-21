Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, borse di studio in memoria dell'ingegner Gabriele Giacobazzi

Modena, borse di studio in memoria dell'ingegner Gabriele Giacobazzi

Gabriele Giacobazzi è morto il 3 marzo dello scorso anno all'età di 74 anni

1 minuto di lettura

Oggi pomeriggio alle 16:30 presso la Sala Eventi del Tecnopolo Unimore si terrà la cerimonia di consegna delle Borse di Studio Hera spa 'Ing. Gabriele Giacobazzi'.

Le Borse di Studio sono due, ognuna del valore di 10mila euro. Il premio è stato istituito da Unimore su proposta dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena e del Comune di Modena.

I due premi di studio sono stati pensati per sostenere la carriera di studenti e studentesse meritevoli, immatricolati per la prima volta nell'a.a. 2024/2025 al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

La cerimonia di premiazione è inserita nell'ambito della presentazione del progetto No More NOx e vedrà la partecipazione di Valeria Dal Borgo, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Modena, del sindaco di Modena Massimo Mezzetti e dei rappresentanti di Hera e Unimore.

Il profilo

Gabriele Giacobazzi è morto il 3 marzo dello scorso anno all'età di 74 anni. E' stato assessore di Modena, vicepresidente di Hera e presidente dell'Ordine degli ingegneri.

Prima degli incarichi nell’Amministrazione comunale, è stato presidente della cooperativa Politecnica, nel settore progettazione, e ha presieduto l’Oice, l’Associazione nazionale delle organizzazioni di progettazione aderente a Confindustria.  È stato anche professore a contratto alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Orrore a Modena, tenta di stuprare impiegata dell'albergo: arrestato tunisino

Orrore a Modena, tenta di stuprare impiegata dell'albergo: arrestato tunisino

Modena, tentano furto di rame al cimitero di San Cataldo: messi in fuga

Modena, tentano furto di rame al cimitero di San Cataldo: messi in fuga

Dehors abusivi a Modena, Zanca: 'Concluso percorso di regolarizzazione'

Dehors abusivi a Modena, Zanca: 'Concluso percorso di regolarizzazione'

'Sicurezza a Modena, limitarsi alla militarizzazione del territorio non serve'

'Sicurezza a Modena, limitarsi alla militarizzazione del territorio non serve'

Polizia locale di Modena: in organico mancano 20 unità, ma attività in crescita. Nel 2025 oltre 41mila richieste di intervento

Polizia locale di Modena: in organico mancano 20 unità, ma attività in crescita. Nel 2025 oltre 41mila richieste di intervento

School tutor: 60.000 euro a società privata per potenziare il progetto School tutoring

School tutor: 60.000 euro a società privata per potenziare il progetto School tutoring

Articoli più Letti Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena

Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena

Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi

Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Caffè Concerto, rate di affitto e utenze non riscosse per 900.000 euro: il Comune revoca la concessione

Caffè Concerto, rate di affitto e utenze non riscosse per 900.000 euro: il Comune revoca la concessione

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Intelligenza artificiale applicata allo studio della narcolessia: l'industria farmaceutica giapponese a Unimore

Intelligenza artificiale applicata allo studio della narcolessia: l'industria farmaceutica giapponese a Unimore

Gestione impianti sportivi UISP: cambio al vertice di Wesport

Gestione impianti sportivi UISP: cambio al vertice di Wesport

Treno parte con bimbo a bordo e senza mamma: recuperato a Modena

Treno parte con bimbo a bordo e senza mamma: recuperato a Modena

Il clima modenese nei 200 anni dell'osservatorio geofisico Unimore

Il clima modenese nei 200 anni dell'osservatorio geofisico Unimore