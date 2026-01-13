Martedì prossimo, 20 gennaio, alle 18, la libreria Ubik di Modena in via dei Tintori 22 ospiterà la presentazione del libro 'Elogio della tracotanza' del direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli, edito da Etabeta. Dialogherà con l'autore, il noto giornalista Eugenio Tangerini. L'Elogio della tracotanza è un viaggio personale nel quale tanti possono riconoscersi, almeno nell'obiettivo finale. Un viaggio per tentare di rispondere alla domanda per antonomasia: 'Chi siamo?'. Leonelli cerca di dare una risposta attraverso quella che i greci chiamavano Hybris, una tracotanza che si declina con la sfida a Dio, ma anche con la disobbedienza alle regole e alle imposizioni, con la generosità, la sconfitta e la solitudine. Un viaggio che passa attraverso la forza del Futurismo, la lucida follia di Ligabue e alcune icone popolari come Baggio e Pantani. Un viaggio che si conclude su un vecchio maggiolone, ancora parcheggiato in garage.
Modena, martedì prossimo alla Ubik la presentazione dell'Elogio della tracotanza di Giuseppe Leonelli
Appuntamento alle 18 alla libreria di via dei Tintori. Dialogherà con l'autore, il giornalista Eugenio Tangerini
Martedì prossimo, 20 gennaio, alle 18, la libreria Ubik di Modena in via dei Tintori 22 ospiterà la presentazione del libro 'Elogio della tracotanza' del direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli, edito da Etabeta. Dialogherà con l'autore, il noto giornalista Eugenio Tangerini. L'Elogio della tracotanza è un viaggio personale nel quale tanti possono riconoscersi, almeno nell'obiettivo finale. Un viaggio per tentare di rispondere alla domanda per antonomasia: 'Chi siamo?'. Leonelli cerca di dare una risposta attraverso quella che i greci chiamavano Hybris, una tracotanza che si declina con la sfida a Dio, ma anche con la disobbedienza alle regole e alle imposizioni, con la generosità, la sconfitta e la solitudine. Un viaggio che passa attraverso la forza del Futurismo, la lucida follia di Ligabue e alcune icone popolari come Baggio e Pantani. Un viaggio che si conclude su un vecchio maggiolone, ancora parcheggiato in garage.
