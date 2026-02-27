Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, tentata rapina all'Esselunga: arrestato moldavo. Immediatamente rilasciato dal giudice

Modena, tentata rapina all'Esselunga: arrestato moldavo. Immediatamente rilasciato dal giudice

I carabinieri, allertati tramite il 112, sono intervenuti tempestivamente, bloccando l'uomo prima che facesse perdere le proprie tracce

Ieri, i carabinieri di Modena sono intervenuti presso il supermercato “Esselunga” di via Canaletto arrestando in flagranza un 52enne moldavo per tentata rapina impropria.

L’uomo ha tentato di superare le casse, senza pagare il corrispettivo economico per i diversi generi alimentari prelevati dagli scaffali: un addetto alla vigilanza ha notato la scena ed è stato spintonato, nel momento in cui aveva tentato di bloccarlo.

I carabinieri, allertati tramite il 112, sono intervenuti tempestivamente, bloccando l'uomo prima che facesse perdere le proprie tracce.

Oggi, in sede di giudizio con rito direttissimo a Modena, il giudice ha convalidato l’arresto, senza disporre alcune misura cautelare nei confronti dell’indagato che è stato immediatamente rilasciato.

