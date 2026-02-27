Spett.le Hera,i condomini di via XXII aprile civici 4, 6 e 8 avanzano una richiesta concernente l'organizzazione del servizio di raccolta di carta e plastica.A seguito di un'analisi delle nuove modalità proposte, considerata soprattutto la presenza di utenti anziani, riteniamo impropria la gestione individuale delle pattumelle di carta e plastica nei propri appartamenti, a causa degli spazi limitati, e altrettanto impropria la gestione dei carrellati nelle aree comuni, in quanto non è possibile garantire il corretto conferimento dei rifiuti, con conseguenze che ricadono su tutti i condomini.Poichè la futura collocazione dei punti di
Modena est, i condomini rimasti al porta a porta scrivono a Hera: 'Date anche a noi i cassonetti'
'Basta pattumelle e carrellati: chiediamo la possibilità di installare cassonetti stradali accessibili tramite tessera, direttamente in via XXII Aprile'
