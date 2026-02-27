Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena est, i condomini rimasti al porta a porta scrivono a Hera: 'Date anche a noi i cassonetti'

'Basta pattumelle e carrellati: chiediamo la possibilità di installare cassonetti stradali accessibili tramite tessera, direttamente in via XXII Aprile'

Il tema dell'invidia dei modenesi residenti in zone dove vige ancora il 'porta a porta' rispetto a quelli che vivono in zone dove sono stati reintrodotti i cassonetti (qui ieri La Pressa ne ha dato conto), diventa oggetto di missive inviate a Hera stessa. Il problema, come detto, è particolarmente sentito a Modena est dove alcune utenze sono rimaste al vecchio modello porta a porta introdotto da Muzzarelli e - su pressione del Pd - non sono state coinvolte nella controrivoluzione di Mezzetti col ritorno ai cassonetti.

Ecco la lettera aperta inviata alla nostra redazione dai condomini di una palazzina di via XXII aprile e alla multiutility stessa.


Spett.le Hera,

i condomini di via XXII aprile civici 4, 6 e 8 avanzano una richiesta concernente l'organizzazione del servizio di raccolta di carta e plastica.

A seguito di un'analisi delle nuove modalità proposte, considerata soprattutto la presenza di utenti anziani, riteniamo impropria la gestione individuale delle pattumelle di carta e plastica nei propri appartamenti, a causa degli spazi limitati, e altrettanto impropria la gestione dei carrellati nelle aree comuni, in quanto non è possibile garantire il corretto conferimento dei rifiuti, con conseguenze che ricadono su tutti i condomini.

Poichè la futura collocazione dei punti di
raccolta (identificata in Via 9 Gennaio, 134) risulta eccessivamente distante per le suddette categorie di utenti, al fine di incentivare un corretto conferimento e garantire il decoro urbano delle aree limitrofe ed evitare disagi nelle proprie case, chiediamo la possibilità di installare cassonetti stradali accessibili tramite tessera, direttamente in via XXII Aprile. La collocazione ideale è individuata in prossimità delle postazioni già esistenti dedicate alla raccolta dell'organico e degli sfalci.

Si ritiene che tale soluzione sia l'unica in grado di prevenire fenomeni di accumulo dei rifiuti e di assicurare il mantenimento degli standard igienico-sanitari delle aree esterne condominiali.

Confidando in un Vostro favorevole riscontro, restiamo a disposizione per un eventuale sopralluogo tecnico.

