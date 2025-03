Aimag nelle mani di Hera, i 21 Comuni soci ora vogliono approfondire

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'I 21 Comuni soci di Aimag Spa hanno deciso di affidare due incarichi di consulenza per valutare, dal punto di vista giuridico e da quello economico-finanziario, la proposta per il rafforzamento della partnership industriale con il socio privato della società che prevede, tra le altre cose, modifiche allo statuto della società e le relative operazioni societarie conseguenti'. Così in una nota i Comuni soci di Aimag, per bocca del Comune di Carpi, intervengono sull'operazione con la quale Hera ha radicato la propria presenza in Aimag ufficializzata il 22 gennaio.

Ricordiamo che il percorso prevede, tra l’altro, un aumento di capitale in natura da liberarsi mediante il conferimento da parte di Hera in favore di Aimag di una partecipazione di circa il 45% di una newco a cui verranno trasferite le attività afferenti al servizio idrico integrato della provincia di Modena, attualmente in capo a Hera Spa, riguardanti la gestione di 7.300 km di reti al servizio di circa 470.000 mila cittadini. All'indomani dell'annuncio i sindaci Letizia Budri (Mirandola), Gloriana Dall’Oglio (Quistello), Marika Menozzi (Concordia), Tania Meschiari (Bomporto), Riccardo Righi (Carpi) e Fabio Zacchi (Poggio Rusco) avevano commentato con soddisfazione , ma ora hanno deciso di affidare due consulenze tecniche per approfondire l'operazione.'Riconoscendo la necessità di un’analisi approfondita e indipendente, i Comuni hanno concordato di acquisire due pareri “pro veritate” con carattere di terzietà: uno giuridico, per valutare le implicazioni delle modifiche statutarie, e uno economico-finanziario per analizzare la convenienza dell’operazione per gli enti soci - spiega in una nota il Comune di Carpi -. L’accordo prevede che, per conto di tutti i soci pubblici, il Comune di Carpi sia incaricato di individuare e affidare la consulenza giuridica, mentre al Comune di Mirandola spetta la selezione della consulenza economico-finanziaria. Questa scelta condivisa conferma l’impegno dei Comuni soci nel garantire una gestione trasparente e attenta del patrimonio pubblico, assicurando che ogni decisione sia basata su valutazioni tecniche indipendenti e a tutela dell’interesse collettivo'.I Comuni soci di Aimag sono Bastiglia (1,00%), Bomporto (2,21%), Borgofranco (0,51%), Campogalliano (3,69%), Camposanto (1,09%), Carpi (20,47%), Cavezzo (2,61%), Concordia (2,91%), Medolla (2,33%), Mirandola (7,39%), Moglia (1,31%), Novi (3,54%), Poggio Rusco (1,05%), Quistello (1,25%), Borgo Mantovano (1,02%), San Felice sul Panaro (4,28%), San Giacomo Segnate (0,63%), San Giovanni Dosso (0,45%), San Possidonio (1,38%), San Prospero sulla Secchia (1,62%), Soliera (4,25%).