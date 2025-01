Le mani di Hera su Aimag, ma i sindaci bipartisan festeggiano: 'Risultato importante'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Aimag si trova di fronte alla necessità assoluta di individuare una soluzione per garantire il proprio futuro, considerando le concessioni in scadenza, la riorganizzazione dei nuovi bacini provinciali, oltre alla situazione finanziaria che si è venuta a creare negli anni precedenti, caratterizzata da un elevato livello di esposizione economica che rende particolarmente difficile la realizzazione degli investimenti necessari per la gestione ordinaria e ancor più per lo sviluppo industriale futuro. In questo contesto, oggi si formalizza e si ufficializza una proposta di accordo industriale tra queste due società, frutto di un lavoro complesso e articolato. Vogliamo innanzitutto esprimere il nostro ringraziamento a chi ha contribuito a raggiungere questo traguardo.

È stato un percorso avviato oltre sei mesi fa, che ha coinvolto in modo significativo i vertici e la struttura tecnica, così come noi sindaci, per accompagnare il percorso verso un risultato tutt’altro che scontato, considerate le condizioni e il contesto' - così in una nota firmata in rigoroso ordine alfabetico i sindaci Letizia Budri (Mirandola), Gloriana Dall’Oglio (Quistello), Marika Menozzi (Concordia), Tania Meschiari (Bomporto), Riccardo Righi (Carpi) e Fabio Zacchi (Poggio Rusco) commentano l'operazione di ieri con cui Hera ha radicato la propria ombra su Aimag . Un plauso bipartisan dunque, che unisce centrodestra e centrosinistra.'In qualità di rappresentanti degli enti pubblici soci di Aimag, abbiamo seguito con attenzione, mese dopo mese, lo sviluppo di questa proposta di accordo, affrontando numerosi confronti e discussioni.

Il nostro ruolo è stato quello di indirizzare il processo sui principi fondamentali e accompagnare il percorso con responsabilità, affinché le scelte compiute fossero in linea con la tutela dell’interesse delle nostre comunità e dell’azienda. Questo lavoro è stato portato avanti da sindaci appartenenti a diversi schieramenti politici, ma che di fronte alla responsabilità e all’importanza della questione hanno saputo collaborare in modo unitario, dimostrando che davanti alle sfide comuni si possono trovare soluzioni condivise. Per questo motivo, possiamo affermare di aver ottenuto un importante risultato in termini di coesione e rafforzamento della presenza pubblica e della solidità dei nostri territori'.'La proposta di accordo industriale approvata dai Consigli di Amministrazione delle due società consente di mantenere tutti gli elementi chiave che Aimag ha sempre rappresentato e che noi sindaci abbiamo indicato come priorità irrinunciabili. In primo luogo, viene garantita la salvaguardia di tutti i posti di lavoro dei dipendenti di Aimag. Inoltre, si preserva la qualità del servizio, in particolare nel ciclo dei rifiuti, grazie alla possibilità di replicare l’affidamento diretto tramite gara a doppio oggetto, assicurando performance elevate che le nostre comunità conoscono e apprezzano. L’accordo tutela anche l’indotto sul territorio e consente di generare dividendi stabili che potranno essere reinvestiti a beneficio della collettività. Questi aspetti sono stati preservati con l’esplicita volontà di costruire un’intesa che non alterasse la qualità e l’efficienza dei servizi, la stabilità occupazionale e il valore economico per il territorio' - continuano i sindaci.'Abbiamo supervisionato affinché, pur in un contesto di riequilibrio societario e con il passaggio della governance industriale a Hera spa., venisse mantenuta la maggioranza pubblica e il controllo sull’operato di Aimag, in particolare sui suoi sviluppi industriali, attraverso un Consiglio di Amministrazione composto al 50% da rappresentanti pubblici, una maggioranza pubblica nel Collegio Sindacale e in assemblea, affiancata da un patto di sindacato dei soci pubblici. Inoltre, è prevista la costituzione di un comitato territoriale di ascolto e definizione delle strategie, rafforzando ulteriormente il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle comunità. Grazie a questa proposta di accordo, si potranno attuare interventi strategici, soprattutto nel settore idrico, con l'obiettivo di far sì che il gruppo Aimag diventi il riferimento della Provincia di Modena, in vista delle future gare per l’affidamento del servizio a livello provinciale. Su questo aspetto è stata posta particolare attenzione, poiché la gestione del servizio idrico, e quindi di una risorsa pubblica fondamentale come l’acqua, deve rimanere una priorità. L'obiettivo è garantirne il controllo pubblico e mantenerla al centro delle politiche di sviluppo. Questo percorso assicura un futuro solido alla nostra azienda, rafforzandone il patrimonio e la sostenibilità economica, grazie anche a una partnership finanziaria che garantirà la copertura dell’intero debito di Aimag, riducendo gli oneri finanziari e offrendo nuovo ossigeno ai conti aziendali, aumentando così la capacità di manovra per i progetti futuri, tutelando e creando nuovi posti di lavoro e garantendo al contempo il mantenimento di tariffe basse per i cittadini, con l’obiettivo primario di servire al meglio le nostre comunità - chiudono i sindacaci -. Il percorso che ci attende ora prevede ulteriori analisi e confronti, in vista della discussione nei Consigli comunali delle nostre città, nei tempi utili per affrontare i grandi investimenti futuri. Il nostro ruolo istituzionale ci impone di trovare soluzioni concrete ai problemi, mentre quello politico ci chiede di farlo con pragmatismo e visione strategica. Sebbene non sia una proposta elaborata dagli Enti locali, la consideriamo un risultato positivo perché garantisce la tutela di Aimag come patrimonio pubblico, dei suoi lavoratori e dei servizi essenziali per i cittadini'.Nella foto i sindaci Righi e Budri