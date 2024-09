Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il motivo dello sciopero è dovuto al fatto che la Panini Spa, colosso mondiale delle figurine, dopo due anni dall’accordo, ha dichiarato di voler ridurre drasticamente le giornate di “smart working” fruibili dai lavoratori passando a 44 giorni annui ed eliminando gli ulteriori 44 giorni aggiuntivi - fa sapere la Cgil e la Cisl -. Di fatto un passaggio da una media di 2 giorni a quella di 1 giorno di smart working a settimana. Questa decisione non si basa su oggettive problematiche rilevate dal momento che non vi è stata una flessione della produttività e non si sono evidenziate criticità organizzative.Sono invece innegabili i benefici che il lavoro agile comporta: è uno strumento di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, riduce il traffico e l’inquinamento, è uno strumento apprezzato dai lavoratori ed è riconosciuto che lavoratori soddisfatti garantiscono una maggiore produttività, è un valore aggiunto che rende l’azienda più flessibile e resiliente, accresce l’attrattività per forza lavoro giovane e brillante'.'I lavoratori - chiudono i sindacati - chiedono di mantenere le 44 giornate annue garantite e le ulteriori 44 giornate annue addizionali, ripristinare le 44 giornate annue garantite ai quadri e rendere definitivo e non più sperimentale l’accordo sul lavoro agile'.