Alleanza 3.0, continua la protesta dei lavoratori delle spese online Easy Coop

'Dopo il primo sciopero dello scorso sabato 7 giugno, sono state avviate formalmente le procedure di cambio appalto (senza più dovere rassegnare le dimissioni) tra l'attuale datore di lavoro, Futura Logistica Srl, e la società Futura Spa che subentrerà nell'appalto a decorrere dal primo luglio nelle attività di preparazione e consegna delle spese online del magazzino di Castel Maggiore.Tuttavia, permane la volontà aziendale di applicare un accordo sindacale sottoscritto tra Futura e la Uiltrasporti che deroga agli stipendi minimi previsti dal Ccnl di settore, e ciò – ribadiamo – in maniera illegittima in quanto la normativa legislativa non permette di ridurre le retribuzioni'. Così in una nota la Cgil.'Questo accordo, lo ribadiamo ancora una volta, è stato peraltro sottoscritto senza alcuna partecipazione dei lavoratori alla discussione e senza tenere conto che la maggior parte degli stessi sono iscritti alla Cgil i quali hanno già espresso anche formalmente la loro netta contrarietà. La società Futura Spa applica il Ccnl Logistica e Trasporto Merci ai lavoratori impiegati in altri appalti nei quali svolgono attività di logistica e trasporto merci per conto di altre società committenti; non è quindi nella disponibilità di alcun sindacato derogare i minimi retributivi a discapito di un gruppo di lavoratori impiegati a Bologna, applicando una riduzione all'80% per il primo anno, all'85% per il secondo anno, e al 90% per il terzo anno.A ciò si aggiunge un massiccio uso di lavoratori somministrati ed anche in presenza di frammentazione e differenziazione contrattuale, i lavoratori dimostrano di non avere alcuna intenzione di subire questa situazione e dimostrano una compattezza affatto scontata'.'L'intera operazione è stata organizzata con estrema spregiudicatezza, sia nelle modalità (un accordo sindacale sottoscritto ad inizio maggio con la Uiltrasporti senza interpellare alcun lavoratore e senza che alcun lavoratore avesse aderito volontariamente a quel sindacato, riunioni coi lavoratori convocate dall'azienda alle quali si presentano i sindacalisti della Uiltrasporti), sia nei contenuti (applicazione di un stipendio più basso di quello previsto dal Ccnl che l'azienda applica senza che ciò abbia alcuna giustificazioni se non quella di risparmiare sugli stipendi). Le società committenti Coop Alleanza 3.0, Poste Italiane rispetto alle attività di delivery, e le Associazioni Datoriali come Legacoop, hanno scelto di non prendere una posizione chiara su questa storia manifestando, nonostante le proteste, un disinteresse sulle condizioni contrattuali di quei lavoratori e di quelle lavoratrici che lavorano indirettamente per loro.La Filcams, Filt e Nidil andranno fino in fondo, anche da sole, insieme a quei lavoratori e lavoratrici con tutti gli strumenti a disposizione perché questa ingiustizia non si realizzi'.