Anche Ferrari piegata dal Covid: -42% di ricavi nel secondo trimestre

Ferrari spa ha annunciato oggi i risultati preliminari consolidati relativi al secondo trimestre e al semestre concluso il 30 giugno 2020.Nel trimestre le vetture consegnate sono state 1.389 unità, con un decremento di 1.282 unità o del 48,0% rispetto all’anno precedente dovuto alle implicazioni della pandemia da Covid-19, tra cui la sospensione dell’attività produttiva e la chiusura dei concessionari durante la parte iniziale del trimestre. Le vendite dei modelli a 8 cilindri (V8) sono diminuite del 49,4%, mentre le vendite dei modelli a 12 cilindri (V12) hanno registrato un calo del 42,9%. Durante il trimestre sono iniziate le prime consegne della F8 Spider e della 812 GTS, mentre la famiglia 488 Pista sta raggiungendo la fine del suo ciclo vita.. La diminuzione dei ricavi da Automobili e parti di ricambio a euro 450 milioni (in calo del 41,3% o 42,0%) è attribuibile alla sospensione della produzione dovuta al Covid-19, che ha determinato un calo sia delle consegne che del contributo apportato dai programmi di personalizzazione, in parte compensato dalle consegne delle Ferrari Monza SP1 e SP2. I ricavi dei Motori (20 milioni, in calo del 60,6%) hanno continuato a diminuire, riflettendo il calo delle consegne a Maserati. I ricavi da Sponsorizzazioni, proventi commerciali e relativi al marchio (83 milioni, diminuiti del 37,0%) sono stati notevolmente penalizzati dall'emergenza per il Covid-19 che ha da un lato comportato la temporanea sospensione della stagione di Formula 1, riducendone il numero di gare e quindi i relativi ricavi contabilizzati nel corso del trimestre, e dall’altro ha diminuito il traffico di clienti nei negozi e di visitatori nei Musei.Nel corso del trimestre gli oneri finanziari sono cresciuti di 2 milioni rispetto all'esercizio precedente a 11 milioni, principalmente per i maggiori interessi a seguito della decisione di rifinanziare anticipatamente parte dei debiti in scadenza e di assicurare durate più lunghe., e nel corso del trimestre l'utile diluito adjusted per azione si è attestato a 4 centesimi di euro,rispetto a 96 centesimi di euro nell’esercizio precedente.Nel trimestre al 30 giugno 2020 il free cash flow industriale(1) è stato negativo per 158 milioni, principalmente a causa dell’aumento del magazzino e delle azioni del management volte a garantire alla rete di concessionari estensioni temporanee e di breve termine dei pagamenti, oltre al versamento anticipato di incentivi commerciali. Il piano a lungo termine di sviluppo prodotti continua ad essere sostenuto con investimenti per 133 milioni.L'indebitamento industriale netto(1) al 30 giugno 2020 è stato pari a 776 milioni, rispetto a 401 milioni al 31 marzo 2020. L’aumento rispetto al 31 marzo 2020 è attribuibile all’impatto per cassa della distribuzione di dividendi pari a 209 milioni e all’impatto negativo del free cash flow industriale per il trimestre al 30 giugno 2020.