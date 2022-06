Aumenti record, famiglie a rischio: Codacons annuncia manifestazione

'Tanti i cittadini che si rivolgono a questa sede Codacons chiedendoci come poter sopravvivere alla simultaneità dell’aumento del cosiddetto “costo della vita”. Al cospetto di stipendi e pensioni che ristagnano, salvo qualche regalia utile come sarrebbe utile un cerotto su una ferita profonda e copiosamente sanguinante, non ce nulla che quotidianamente non risenta degli aumenti. Il covid, la guerra, le scelte politiche potranno anche essere utilizzate dal Governo per giustificare l’attuale situazione ma, ai cittadini che lavorano o ai pensionati, che cosa diciamo quando il solo arrivo delle bollette della luce e del gas, li terrorizza?' A parlare è il vicepresidente regionale del Codacons Fabio Galli.'Non vediamo progetti, se non bonus sparsi a pioggia salvo poi leggere nei quotidiani o ascoltare nei tg, quanti gli approfittatori che vengono scoperti solo dopo mesi e mesi di utilizzo.'Basti pensare, come esempio, che nel 2021 le truffe online sono aumentate del 27%, e quelle al telefono dilagano sebbene sia più complicato censirle. La maggior parte delle vittime alla ricerca anche di un modesto risparmio, acquistando anche beni di primissima necessità online, si ritrova ad avere anticipato dei soldi ma a non ricevere nulla. Al telefono promettono sconti sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas e poi ( non sempre, ma spesso) ti attivano contratti costosissimi, con il risultato che il consumatore invece di risparmiare spenderà il doppio. La materia di ciò che non funziona o funziona male è vastissima cosi come vastissimo è il numero di persone che rischiano di restare schiacciate da un sistema economico che la politica è palesemente incapace di arginare. Non rimane che la protesta, nel rispetto delle leggi, ma una protesta che ricordi a chi sembra essersene dimenticato che è il popolo ad essere sovrano e che chi lo rappresenta lo deve fare nell’interesse dell’intera popolazione e non di una piccola parte. Per tali e tante altre ragioni a breve comunicheremo i termini della manifestazione che si svolgerà a Modena a cui invitiamo a partecipare numerosi. Il cittadino-consumatore deve vivere del proprio lavoro e non delle regalie che i politici di volta in volta si inventano più per ragioni elettorali che sociali. Spariscano questi bonus-guinzaglio il cui accesso è facile per l’imbroglione e complicato per le persone certamente in difficoltà. Nel frattempo la sede Codacons è a disposizione di chi avesse delle particolari necessità e urgenze'.