Autostrade per l'Italia dopo 22 anni torna a controllo pubblico

Dopo 22 anni, il 31 maggio scorso, con il voto favorevole dei soci di Atlantia all'offerta presentata dal consorzio formato da Cdp e dai fondi Blackstone e Macquarie, Autostrade per l'Italia si avvia a tornare sotto il controllo pubblico concludendo l'era Benetton.Termina così una delle grandi operazioni di dismissione delle partecipazioni statali intrapresealla fine degli anni '90. Per l'ufficializzazione occorrerà attendere la riunione del Cda di Atlantia, che si terrà entro l'11 giugno, per pronunciarsi sull'offerta, decisione che appare comunque scontata alla luce del voto assembleare.Era il 1950 quando l'Iri costituì la Società autostrade concessioni e costruzioni che aveva l'obiettivo di partecipare insieme ad altri grandi gruppi industriali alla ricostruzione dell'Italia, uscita devastata dalla Seconda guerra mondiale e realizzare le arterie stradali indispensabili per un paese in pieno boom economico. Nel 1956 infatti viene firmata la prima convenzione con l'Anas per la realizzazione dell'Autostrada del sole, ovvero l'arteria che collega Milano e Napoli.Nel 1982 si costituisce il Gruppo Autostrade, con l'aggregazione di altre società autostradali, mentre nel 1987 Autostrade concessioni e costruzioni viene quotata in borsa, nel listino Mib30.Nel 2002 Schemaventotto annuncia la volontà di consolidare la sua posizione in Autostrade lanciando un'Opa con un nuovo veicolo denominato Newco28. L'Opa raccoglie il 54,1% del totale delleazioni di Autostrade che si va ad aggiungere al 30% già posseduto.Il 14 agosto del 2018 crolla il Ponte Morandi causando la morte di 43 persone. Il viadotto rientrava nella gestione di Autostrade per l'Italia in quanto costituiva il tratto finale dell'autostrada A10. In seguito alle polemiche sorte intorno alle responsabilità sulla manutenzione del ponte, il Governo italiano, nel luglio scorso, ha raggiunto un accordo con Atlantia per la cessione di Aspi. Inizia così una lunga fase di trattativa tra Atlantia e Cdp sul valore di riferimento per l'acquisto dellaquota di Autostrade per l'Italia, in consorzio con i fondi Blackstone e Macquarie, che si conclude il primo aprile scorso con l'invio dell'offerta finale.'Con l'uscita di scena dei Benetton assistiamo ad una svolta a cui ha lavorato con determinazione il M5S in questi anni. Finalmente i 3000 km di Autostrade passano sotto il controllo pubblico: da oggi le priorità dovranno essere maggiori investimenti in manutenzione e contenimento delle tariffe dei pedaggi'. E' quanto afferma il Sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, commentandol'acquisizione di Autostrade da parte di CDP.'E' una giornata di svolta quella di oggi per il nostro paese. L'ok dell'assemblea di Atlantiaalla proposta avanzata dalla cordata con a capo Cassa depositi e prestiti segna la fine della stagione degli avidi signori del casello, e di gestioni infauste della rete volte solo all'aumento dei profitti a scapito della sicurezza degli automobilisti italiani'. Cosi' in una nota i senatoridel Movimento 5 stelle in commissione Lavori Pubblici e Trasporti. 'Finalmente - scrivono i parlamentari - questi 2.900 chilometri di autostrade tornano sotto il controllo degli italiani, visto che col nuovo assetto il presidio pubblico sara' maggioritario nel controllo di Aspi. Cio' si tradurra' in maggiori investimenti, manutenzioni adeguate e tariffe piu' congrue:'.Per i parlamentari 'allontanare i Benetton dopo anni di gestione scellerata era per noi un dovere morale, soprattutto dopo il crollo del Morandi. Volevamo la revoca, percorso reso impossibile dalletante norme con le quali la politica negli anni ha apparecchiato la tavola a questi signori per la grandeabbuffata'. Ora, concludono,Per un asset cosi' importante del nostro sistema infrastrutturale, si tratta senz'altro di un passaggio storico'.