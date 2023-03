Bilancio Banca popolare San Felice: utile da 2,4 milioni di euro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Fra i dati più significativi i risultati del 2022 registrano una raccolta diretta da clientela di 801 milioni di euro, contro i 777 milioni di euro a fine 2021 (+3,1%) e una massa amministrata da clientela (raccolta diretta e indiretta) che si attesta a 1.277 milioni di euro.Il margine di interesse incrementa del 19,9%, registrando 18.056 migliaia di euro, contro 15.066 migliaia di euro del 2021. Il margine di intermediazione è in crescita del 8,2%, registrando 24.399 migliaia di euro, contro 22.561 migliaia di euro del 2021.La banca porta proprio patrimonio a 64,3 milioni di euro e allo stesso tempo continua il percorso del miglioramento del NPL ratio lordo ovvero il rapporto tra i crediti deteriorati e il totale dei crediti concessi che per il 2022 si attesta a 6,1%. Dal punto di vista della redditività, la banca, nel solco del bilancio precedente, chiude con un utile pari a 2,4 milioni di euro, in crescita del 16,1% rispetto 2021.'L’utile 2022 è stato generato principalmente dal positivo andamento della gestione ordinaria aziendale, favorita dall’andamento dei tassi di interesse nel corso del 2022 nonché dal contributo derivante dall’operatività connessa ai bonus fiscali edilizi, fermo restando l’imputazione di componenti negative di reddito rilevanti a presidio della qualità dell’attivo patrimoniale (rischio di credito e svalutazioni di strumenti finanziari valutati al fair value) in continuità con quanto rilevato negli esercizi precedenti' - si legge in una nota.





'Trovo significativo ed incoraggiante che nell’anno dell’anniversario dei 130 anni dalla fondazione la Banca abbia ritrovato sia una redditività concreta e derivante dall’attività caratteristica sia la possibilità di incontrare i propri soci per un continuo proficuo scambio di informazioni e considerazioni che sono alla base della crescita condivisa nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità' - ha dichiarato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Flavio Zanini.



'Questo bilancio esprime l’intenso lavoro svolto negli ultimi esercizi da parte dei dipendenti della SanFelice 1893 - ha detto il direttore generale, Vittorio Belloi - le cui capacità professionali, la prossimità alla clientela, la grande attenzione ai costi e alla qualità del credito concesso ci consentono di procedere nel nostro percorso di rafforzamento. Sono inoltre convinto che questo modello di banca sarà sempre più richiesto e apprezzato dal nostro mercato di riferimento'.