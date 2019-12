Biomedicale, visita di Bonaccini e Costi alla azienda Eurosets

Visita questa mattina da parte di Bonaccini e dell'assessore Costi alla Eurosets, azienda biomedicale di Medolla. 'Questa visita - si legge in una nota della azienda - sottolinea il valore dell’azienda all’interno del distretto produttivo del modenese, che riscontra una rilevanza anche oltre i confini regionali, ponendosi tra le principali realtà del settore anche a livello internazionale'.



“Il distretto biomedicale di Modena è uno dei primi al mondo, qui si produceva il 2% dell’intero PIL italiano prima della scossa di terremoto del 22 maggio 2012. Questo terremoto avrebbe potuto spazzare via l’intero sistema produttivo, si sono contati 14 miliardi e mezzo di danni. Ma grazie al sostegno della Regione, all’impegno, alla qualità e al valore di aziende come Eurosets oggi si contano 22 mila posti in più rispetto a quanti se ne contavano prima del terremoto: da cinque anni siamo la regione che cresce di più in Italia, la disoccupazione è scesa dal 9% al 5%. È stata più che raddoppiata l’occupazione, sono stati realizzati nuovi stabilimenti più moderni, sicuri ed efficienti grazie al lavoro, alla fatica, alle idee e alla capacità di aziende proprio come Eurosets, capaci di saper stare sul mercato, innovare e investire in ricerca. Lasciamo alle nuove generazioni un sistema produttivo competitivo - ha detto Bonaccini -. Qui negli stabilimenti sono nati nuovi strumenti straordinari che proiettano l’Italia ai vertici del mondo e salvano vite umane. Sentitevi orgogliosi di questo”.