'Bollette luce e gas triplicate e iniziano a mancare materie prime'

'Da un mese all'altro i costi dell'energia per la mia attività sono triplicate: parliamo di una bolletta della luce che è passata da 2800 a 7000 euro e una bolletta del gas che è passata da 2000 euro a 5500 euro'. A lanciare l'allarme è Alessio Zoboli, titolare del Red Lion pub a Modena. 'Per compensare questi rincari l'unico modo sarebbe aumentare i prezzi, ma se le famiglie devono far fronte agli stessi rincari significa di fatto vedere la clientela ridursi in modo drastico - continua Zoboli -. Una situazione insostenibile'. E al caro-bollette si aggiunge l'allarme sulla difficoltà di approvigionamento delle materie prime. 'In questo momento ad esempio l'olio di semi è diffcile da reperire. Alcuni fornitori ci invitano a fare scorta perchè non sanno se sarà disponibile col passare delle settimane'.