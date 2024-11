Bonifica centrale nucleare Sogin di Caserta: Acr si aggiudica lavori

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alla gara sono stati invitati dodici operatori nazionali e internazionali qualificati per l’appalto: Acr Reggiani, tra le maggiori realtà italiane nel settore delle bonifiche di siti contaminati, nel trattamento dei rifiuti industriali e nel decommissioning di impianti, è risultata aggiudicataria.

'Da oggi siamo tra i partner del progetto di smantellamento del vessel, il recipiente in pressione che delimita il reattore della centrale nucleare Sogin del Garigliano: siamo orgogliosi di partecipare con i nostri servizi e il nostro personale altamente specializzato a questa nuova fase di intervento per il decommissioning e la sicurezza dell’impianto campano. Si tratta di un importante attività ingegneristico-operativa che ci vede impegnati con una estrema attenzione a tutti gli aspetti di sicurezza, nel pieno rispetto del quadro normativo internazionale e nazionale' - commenta Claudio Reggiani, ad di Acr. 'Con questa aggiudicazione, contribuiremo con il nostro know-how pluridecennale alle operazioni di bonifica dell’impianto del Garigliano in corso già da qualche anno da parte di Sogin spa. Un’operazione che consolida il ruolo di Acr come partner strategico nel global service ambientale dedicato alle grandi aziende e alle grandi infrastrutture del Paese'.