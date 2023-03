'Bonus edilizi e Pnrr, formarsi per valutare e prevenire rischi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Un’occasione importante – chiarisce l’architetto Anna Allesina, Coordinatrice della Commissione Contrasto alle mafie e alla corruzione del CUP – perché, se è chiaro da un lato che PNRR e Bonus edilizi rappresentano una grande opportunità di sviluppo e di lavoro, dall’altro sarebbe sconsiderato dimenticare che, dove si accumulano risorse, lì aumenta esponenzialmente il rischio di corruzione e di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, che è ben attenta a studiare e realizzare meccanismi volti ad ottenere denaro con ogni mezzo'.Proprio per questo il CUP con la propria Commissione Contrasto alle mafie e alla corruzione, insieme alla Coop. Sociale Open Group/Libera Radio, con il patrocinio e il contributo del Comune di Modena e in collaborazione con Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione, ha organizzato questa occasione di formazione sul tema.



Dopo i saluti introduttivi – portati, oltre che da Fusco e Allesina e dall’Assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi - a trattare di Bonus edilizi saranno il Presidente di Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Emilia Area Centro Leonardo Fornaciari, l’Ingegnere Luca Bertoni e, per le forze dell’ordine, il Colonnello Gianluca Capecci Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Modena.

Sul PNRR, interverranno invece l’Assessore Andrea Bosi, la docente di Diritto e Politiche contrasto corruzione interna e internazionale presso l’Università Cattolica di Milano e già Consigliere ANAC Nicoletta Parisi e, ancora, l’Ingegner Bertoni.

A condurre i lavori sarà Giulia Migneco, Responsabile comunicazione di Avviso Pubblico.



'Il PNRR – commenta l’assessore Andrea Bosi - sta rappresentando un'opportunità strategica per la crescita sostenibile e inclusiva della nostra città. Abbiamo intercettato decine di milioni di euro per rigenerazione di interi comparti, per nuove scuole, e per innovazione e mobilità sostenibile. Chiaramente i grandi investimenti promossi da Next Generation EU fanno gola alla criminalità organizzata e per questo, come amministrazione, abbiamo voluto sottoscrivere un protocollo con la GDF, come strumento di controllo in più sulla regolarità delle gare finanziate dalle risorse del PNRR e delle imprese che vi partecipano'.

Il seminario, a partecipazione gratuita, si svolgerà online, sulla piattaforma Gestiolex.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Modena nell’ambito del progetto per la promozione della legalità anno 2022 cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna.