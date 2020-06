Boom di rifiuti speciali inceneriti, Hera: 'Limite abrogato da Arpae'

“Il limite di 50.400 t/anno sul conferimento dei rifiuti speciali al termovalorizzatore di Modena è stato abrogato con Determinazione Dirigenziale dell’ARPAE di Modena n. 5356 del 09/10/2017. L’eliminazione del limite è stato confermato anche nell’AIA attualmente vigente n. 5966 del 16/11/2018)”



Così Hera ha risposto tecnicamente a quanto riportato da La Pressa rispetto al boom di rifiuti speciali conferiti nell'inceneritore di via Cavazza e sul fatto che per due anni consecutivi (2018-2019) la quantità di rifiuti speciali (di derivazione industriale), aveva subito un forte aumento portandone la quota parte sulle 240.000 tonnellate/limite di rifiuti totali bruciati ogni anno, ben al di la dell'ultima soglia fissata a 50.400 tonnellate per gli speciali.



Alla nostra richiesta rivolta ad Hera di spiegare le ragioni e la regolarità di tale sforamento (che non emergevano dai riferimenti in premessa al report sintetico annuale da noi riportato e preso a riferimento e relativo alle quantità di rifiuti conferite in inceneritore), Hera ci ha risposto celermente, alcuni giorni fa. Tutto è da fare risalire all'abrogazione, da parte di Arpae, di tali limiti, che hanno consentito così di aumentare la quota di rifiuti speciali che nel 2019 si è attestata a circa 74.000 tonnellate. Circa un terzo del totale dei rifiuti conferito nel 2019 all'inceneritore (207.000 tonnellate), costituito appunto per i due terzi da rifiuti urbani non differenziati provenienti sia dal bacino territoriale di Modena sia da altri bacini territoriali di altre province coperte da Hera.



Di fatto il superamento non c'è più perché non c'è più la soglia. Rimossa, appunto, da Arpae. Attraverso una determina che siamo andati a leggere e che in premessa riporta quanto segue:



'In particolare riguardo il limite al conferimento di rifiuti speciali attualmente presente nell’AIA

vigente e pari a 50.400 t/anno la Regione precisa che “detta limitazione risulta non coerente con i

quantitativi di rifiuti speciali destinati all’impianto di termovalorizzazione di Modena indicati al

capitolo 9 e riassunti nella Figura 9-25 della relazione generale di Piano così come modificata per

il 2016 dal monitoraggio annuale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale

1660/2016”…...”Sulla base di quanto evidenziato ...occorre quindi modificare la vigente AIA al

fine di conformarla alle previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e alla normativa

statale in materia'.



E qui la conferma che il superamento dei limiti viene ovviato attraverso la rimozione dei limiti stessi, e la motivazione per rimuovere i limiti trova fondamento nel bisogno di infrangerli. E questo è ciò che emerge rileggendo il Piano regionale dei rifiuti che nel 2016, come le cronache raccontano, registra il mancato e rispetto degli obiettivi previsti sul fronte della riduzione nella produzione dei rifiuti per il 2016. Quantità che anziché ridursi in Emilia-Romagna era cresciuta. Di tanto. Sia nella loro componente urbana, sia tanto più nella componente 'speciale'. Con uno scostamento addirittura del 7% in più rispetto agli obiettivi del Piano. Uno scostamento tale da creare un fabbisogno ulteriore di soli rifiuti speciali pari a 210.000 tonnellate. Da qui la volontà della Regione di distribuire per quanto possibile tali rifiuti nelle discariche della regione ed autorizzando la rimozione dei limiti disposti per gli inceneritori, tra i quali quello di Modena, uno dei più potenti e con fabbisogno enorme di rifiuti in ingresso. Non a caso il 2017 fu l'ultimo anno in cui la quota limite di rifiuti speciali fu raggiunta ma rispettata. Da quel momento in poi, con gli stessi limiti, l'inceneritore di Modena non avrebbe potuto riceverne altri. Problema, appunto, risolto (si fa per dire), con l'abrogazione del limite. Che è come dire per eliminare o ridurre l'inquinamento non si procede eliminando o riducendo le fonti inquinanti ma eliminando i limiti di inquinanti e di emissioni.



Cosa che per Hera significa non solo aumentare gli introiti derivati dallo smaltimento di una categoria di rifiuti ancora più redditizia rispetto agli urbani, ma anche potere mantenere una saldo superiore alle 200.000 tonnellate di rifiuti inceneriti in un anno (anche in presenza di una riduzione dei rifiuti urbani dovuti all'incremento della raccolta differenziata), che a loro volta (visto che l'inceneritore di Modena produce energia elettrica, che Hera rivende, e non teleriscaldamento, come in origine doveva essere) producono introiti milionari.



Ma dalla stessa delibera regionale scopriamo che l'impatto del surplus di rifiuti speciali prodotto e da smaltire in discariche ed in inceneritori non riguarda solo l'impianto di Modena ma anche la discarica di Carpi, dove le previsioni sulla quantità di rifiuti speciali da conferire passa dalle 27.000 del 2019 alle circa 40.000 del 2020



