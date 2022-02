Bper, sottoscritto il contratto di acquisizione di Carige

Bper ha sottoscritto oggi il contratto di acquisizione di una partecipazione di controllo, pari a circa l’80% dell’attuale capitale sociale, di Carige spa detenuta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dallo Schema Volontario di Intervento.Il Contratto ricalca le principali condizioni già presenti nell’offerta non vincolante presentata da Bper Banca il 9 gennaio . In particolare è stato confermato il corrispettivo, pari a un euro per l’acquisizione dell’intera partecipazione detenuta dai Soci Venditori e il versamento in conto capitale in Carige di un contributo pari ad 530 milioni da parte del FITD, al closing dell’operazione.'Si prevede che il Closing, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e di legge, si perfezioni entro il 30 giugno al fine di consentire a Bper di beneficiare della conversione delle Deferred Tax Assets per perdite fiscali di Carige in crediti d’imposta - si legge in una nota Bper -.