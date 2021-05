Chiusure week end: serrande abbassate per protesta al GrandEmilia

E' andata in scena questa mattina alle 11 l a protesta dei negozianti dei centri commerciali modenesi e di tutti i centri commerciali d’Italia contro le chiusure nel fine settimana. Saracinesche abbassate per alcuni minuti in provincia di Modena (oltre che alla Rotonda e al Borgogioioso di Carpi) anche al GrandEmilia il grande centro commerciale nelle cui gallerie sono presenti 90 negozi, che garantisce un indotto tra diretto e indiretto da 2000 posti di lavoro e che ospita 6 milioni di visitatori l’anno.L’iniziativa sul territorio italiano coinvolge 30.000 negozi e supermercati, è promossa dalle associazioni del commercio, ANCD-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, CNCC–Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione, che chiedono l’immediata revoca delle misure restrittive che da oltre 6 mesi impongono la chiusura dei negozi nei giorni festivi e pre-festivi. Un appello al quale pochi giorni fa si era unito anche il presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello.

