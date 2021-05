Coop Alleanza 3.0, ancora bilancio in forte perdita: meno 138 milioni

Questa mattina il presidente di Coop Alleanza 3.0, e la direttrice generale corporate,hanno presentato in videoconferenza il Bilancio 2020 della cooperativa, insieme al direttore generale RetailUn bilancio ancora con una chiusura fortemente negativa, sul quale pesano gli effetti della pandemia (ovviamente non sulla gestione caratteristica) e che fa registrare numeri in rosso in linea con quelli del 2019 La perdita d'esercizio passa da 163,9 milioni del 2019 a 138 milioni del 2020 (nel 2018 la perdita fu di 289 milioni ).Per quanto riguarda lacrescono le vendite di 52 milioni rispetto al 2019 attestandosi a 4,36 miliardi (il 50% delle quali effettuate negli ipermercati). A questi numeri si sommano 29 milioni di vendite in più con Easy Coop. L'Ebitda in due anni passa da meno 120 milioni nel 2018 a meno 8 milioni nel 2020 e l'Ebit passa da meno 217 milioni nel 2018 a meno 94 milioni nel 2020.Bene dunque la gestione caratteristica, male invece le altre gestioni, anche, come detto, a causa della congiuntura pandemica.Laha portato 15 milioni in più subendo però svalutazioni legate alla pandemia, mentre la gestione immobiliare è peggiorata rispetto al 2019 come conseguenza delle riduzioni delle locazioni.Male anche lain sofferenza turismo (Robintour), librerie Coop, con Unipol che, in linea con le raccomandazioni della autorità di vigilanza, ha azzerato la distribuzione (40 milioni nel 2019) nonostante i positivi risultati di bilancio e Igd che ha ridotto sensibilmente la distribuzione.Infine lafa registrare una perdita di 48 milioni (85 milioni nel 2019). Si registra però una plusvalenza di 100 milioni legata alla cessione di asset immobiliari, con flussi di cassa per 200 milioni.Ilsi è stabilizzato nel 2020 con uscite pari a meno 40 milioni, a fronte di uscite negli anni scorsi pari a 300 milioni.'Sono molto soddisfatto per i risultati della gestione caratteristica - afferma il presidente Cifiello -. Il vero cambio di passo è legato al fatto che il traino finalmente si sposta dalla gestione finanziaria a quella legata al core business e quindi alle attività di vendita caratteristiche. Le bottiglie comunque sono ancora in frigoriferio per quando la cooperativa chiuderà in utile e sono convinto potrà farlo dal 2022. Il patrimonio di 1,7 miliardo e il prestito sociale confermano comunque la solidità della cooperativa'. Infine un appello al Governo: ''.