Modena, 'aumentano i turisti': un milione senza gara non basta, il Comune dà altri 300mila euro a Mediagroup

Insomma aumentano i turisti e vi sono nuovi spazi da gestire rispetto ad appena 4 mesi fa e così, per il Comune, occorre stanziare altri 300mila euro

La decisione di scorporare in due lotti (il primo da ben 4,8 milioni) l'appalto, finora affidato a Mediagruop, per i servizi di informazione, relazione e comunicazione digitale verso i cittadini, aveva fatto sperare in molti in un tentativo della giunta del sindaco Massimo Mezzetti di scardinare il pezzo di sistema di potere modenese che fa capo al colosso cooperativo Mediagroup.
Ma le speranze sembrano infrangersi davanti alla prova dei fatti. In questo caso i fatti sono stati messi nero su bianco in una delibera protocollata il 29 dicembre scorso e firmata dal dirigente Giovanni Bertugli (nella foto con Mezzetti). La determina prevede infatti una variante in corso d'opera relativa all'appalto 'servizi di assistenza al pubblico presso l'infopoint del Palazzo dei Musei, il Museo Civico, il Parco Archeologico di Montale ed il Centro Musica 71Musichub', affidato alla ditta Mediagroup98.
Parliamo di una gara vinta da Mediagroup nel 2022 che prevedeva un affidamento triennale con possibilità di rinnovo biennale, possibilità accolta dall'amministrazione comunale evitando anche in questo caso la gara (come nel caso dei servizi di accoglienza comunali affidati alla stessa società). Ebbene, il rinnovo biennale avvenuto ad agosto del 2025 è stato sottoscritto per un importo pari a 1.088.393 euro.
Ecco, la novità della settimana scorsa è che questa cifra, questo milione di euro stanziato appena 4 mesi fa, non è sufficiente.
E occorre stanziare altro denaro, e non poco: 300mila euro.
 

I motivi? La delibera li elenca così: 'Un’ala del Palazzo dei Musei è stata ristrutturata rendendo disponibili nuovi spazi al piano terra dello stesso palazzo per l’erogazione di un’offerta culturale aggiuntiva alla cittadinanza tra cui il percorso immersivo Avia Pervia; per accedere a tali nuovi spazi è stata aperta una nuova reception su Viale Vittorio Veneto, per accogliere i visitatori sia per il percorso immersivo di Avia Pervia, sia per le sale espositive a disposizione di mostre temporanee, come l’attuale mostra “Giorgio De Chirico. L’ultima metafisica”; tale secondo ingresso è dotato di tutti i requisiti per la piena accessibilità degli spazi anche per le persone con disabilità; è stato riscontrato un aumento del flusso turistico in città; è stato rilevato il buon esito della sperimentazione relativa all’apertura del museo Civico nel periodo estivo e durante le iniziative serali'.
 

Insomma aumentano i turisti e vi sono nuovi spazi da gestire rispetto ad appena 4 mesi fa e così occorre 'presidiare le due nuove biglietterie, estendere la funzione di Coordinatore dell’Emergenza e ampliare l’orario di apertura del Museo Civico nelle ore pomeridiane'.
Risultato finale?
Il dirigente decide di 'procedere all’approvazione della variante in corso d’opera dell’appalto in questione affidato alla ditta Mediagroup98, per l’importo complessivo di 301.420 euro, oneri Iva inclusi'.
Giuseppe Leonelli
Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

