Modena, servizi agli infopoint dei musei: altro rinnovo senza gara da un milione a Mediagroup98

'Si è provveduto ad effettuare una valutazione dell’attività svolta, il cui esito positivo ha portato a ritenere opportuno e conveniente, il rinnovo'

I servizi di assistenza al pubblico presso l’infopoint del Palazzo dei musei, il Museo civico, il Parco archeologico di Montale ed il Centro musica 71Musichub verranno eseguiti dalla cooperativa Mediagroup98 anche per i prossimi due anni. La gara vinta da Mediagroup nel 2022 prevedeva infatti un affidamento triennale con possibilità di rinnovo biennale e questa possibilità è stata accolta dall'amministrazione comunale che così evita anche in questo caso la gara (come nel caso dei servizi di accoglienza comunali affidati alla stessa società). Anche in questo caso si tratta di un affidamento importante, parliamo infatti di un importo pari a 1.088.393 euro.
'Si è provveduto ad effettuare una valutazione dell’attività svolta, il cui esito positivo ha portato a ritenere opportuno e conveniente, il rinnovo dal 01/09/2025 al 31/08/2027 del sopraindicato affidamento' - si legge in una recente determina.

'Corte dei conti affonda Medolla, Amo non è da meno: bilanci mancanti, incarichi diretti e trasparenza a pezzi'

Chikungunya a Modena, ancora disinfestazioni: stavolta in via del Mercato

Modena, piazza Riccò: cantiere in completo abbandono

Modena, temporale nella notte: trenta interventi per rami caduti

Modena, dal primo settembre attivi tre nuovi photored

'Cultura perno dello sviluppo di Modena: al nuovo polo Sant'Agostino serve manager di alto profilo'

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Pastasciutta antifascista, venerdì 29 agosto a Formigine

Modena calcio, la festa in piazza, divieti e modifiche alla viabilità

Chikungunya a Modena, nuovo caso: al via disinfestazioni

