Cna Modena, il nuovo presidente Cesare Galavotti

Non ha riservato sorprese l’assemblea quadriennale elettiva di Cna Modena, svoltasi giovedì all’Hotel Raffaello di Modena davanti a un centinaio di funzionari e 116 delegati, chiamati ad esprimere il loro voto dopo un percorso assembleare durato un paio di mesi.

All’unanimità la carica di presidente è stata assegnata al candidato unico Cesare Galavotti, che diventa così il quattordicesimo presidente provinciale di Cna da quando, il 22 luglio 1945, è stata costituita l’Associazione modenese, oggi la più grande in provincia, con i suoi novemila associati ed una presenza capillare in quasi tutti i comuni modenesi.

Mirandolese, titolare di un’agenzia per la promozione e la vendita di servizi e prodotti per il risparmio energetico legati alle fonti rinnovabili, Galavotti – che proprio domani compirà 57 anni, va a prendere il posto di Claudio Medici, che dopo otto anni ha lasciato la carica.

Esito più incerto per il voto degli otto vicepresidenti chiamati a comporre la squadra di governo della Cna sino al 2029. Tra i dodici candidati hanno prevalso Nives Canovi (Soliera), Primo Bertagni (Pavullo), Enrico Leoni (Formigine) e Roberto Zani (Carpi) al loro debutto in presidenza, mentre per Paolo Vincenzi (Concordia), Loris Ballotta (Spilamberto), Alessandro Amati e Luana Franzoni, entrambi di Modena, si tratta di una conferma.