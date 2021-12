Con Mantua Surgelati aggregazione 'congelata', ma Italpizza conferma interesse e rilancia

Italpizza, leader nella produzione di pizze con un volume d'affari da 170 milioni di euro nel 2021 con 130 milioni di pizze ogni anno sia a marchio proprio, che a marchio dei principali retailer al mondo, impiegando oltre 1.000 addetti era pronta a concludere il processo di aggragazione, avviato alcuni mesi fa, con la Mantua Surgelati -società di Castelbelforte, in provincia di Modena, della famigliaFreddi, storico produttore di pizze surgelate, con oltre 100 milioni euro di ricavi annui.Un progetto di aggregazione che doveva rappresentare una importante opportunità perambo le realtà industriali per sviluppare un gruppo capace di competere a livello delle grandi multinazionali del settore. Un percorso riassunto in queste ore dai vertici Italpizza a seguito dell'interruzione del processo stesso: 'A seguito della presentazione da parte dei soci di Italpizza di un Piano industriale, i soci di Mantua Surgelati -Federica Freddi e Francesca Freddi- hanno ritenuto di procedere sottoscrivendo una Lettera d’intenti impegnativa contenente anche i termini conclusivi dell’operazione.Alle domande pubbliche di Federica Freddi: “qual è il piano industriale di Italpizza?” ricordiamo che le è già stato sottoposto in occasione della sottoscrizione degli accordi; alla domanda “Italpizza ha le risorse economiche e finanziarie per realizzare il piano industriale?” rispondiamo che, come già informata nella fase preliminare, le risorse necessarie furono da Italpizza debitamente allocate dal proprio sistema finanziario.A seguito dell’interruzione della trattativa - conclude Italpizza - sono state avviate negoziazioni con altri player per addivenire a nuove acquisizioni. Nonostante ciò, Italpizza riconferma la propria disponibilità a riaprire le trattative con Mantua Surgelati e a partecipare ad eventuali tavoli Istituzionali'