'Contratto Anaste? Peggiorativo, firmato da sindacati non rappresentativi'

che a sostegno della tesi contraria ad Anaste e a favore del contratto nazionale firmato dai sindacati confederali, cita il caso dell'accordo firmato dalla Fondazione Orione 80 Onlus, Comunità Educativa e Residenziale per minori in difficoltà con sede a Magreta, in vigore dal 1° maggio. Una risposta a distanza alla difesa del contratto Anaste lanciata nei giorni scorsi dal referente regionale Confsal, Vincenzo Paldino che a sua volta aveva lanciato un appello all'unità sindacale e un invito ai sindacati confederali a convergere su quel contratto.Appello destinato ad essere rinviato al mittente, vista non solo la contrarietà espressa da CGIL ma anche la critica sia al contratto e sia ai sindacati autonomi giudicati non rappresentativi.“Dal 1° maggio 2023, grazie all’accordo del 28 aprile con il sindacato Fp Cgil - afferma El Arrag - la Fondazione Orione 80 Onlus- nel distretto ceramico, applica ai suoi dipendenti il contratto nazionale di lavoro migliorativo Uneba, Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale, anziché quello Anaste Associazione nazionale strutture territoriali e per la terza età'.La Fondazione Orione era una delle aziende in cui si era creata un’impasse contrattuale dopo la decisione nel 2017 di Anaste di dare disdetta del Ccnl sottoscritto con i sindacati maggiormente rappresentativi, per applicarne invece uno firmato da sindacati Confsal, Ciuse, Cse, Fulscam e Confelp.

'La Fondazione Orione 80 - ricorda il riferente FP-Cgil - non ha mai applicato il Ccnl Anaste-Confsal del 2017 che non rappresenta i lavoratori dell’azienda, oltre a non essere mai stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative'. E rincara: 'Di fronte all’atteggiamento Anaste di voler mantenere in piedi il Ccnl privo di rappresentatività, la Fp Cgil e la Fondazione Orione 80 hanno deciso di arrivare all’accordo del 28 aprile 2023.



“Accordo che prevede, a partire dal 1° maggio 2023, data simbolica per i lavoratori, l’applicazione del Ccnl Uneba, uno dei contratti più importanti del comparto socio-sanitario – riprende Mohcine El Arrag – Questo accordo riconosce il mandato della rappresentanza, oltre a condizioni economiche e normative vantaggiose aggiuntive anche al Ccnl Uneba, per arginare la fuga degli operatori verso l’offerta di un contratto più vantaggioso, in un contesto sociale ed economico che ha messo a dura prova gli operatori dei servizi alla persona ai quali vanno riconosciute tutele sempre maggiori e retribuzioni sempre più all’altezza del lavoro che svolgono. Con questo accordo abbiamo permesso ai lavoratori della fondazione Orione 80 di aver riconosciuta la loro professionalità e la loro rappresentanza tramite un rinnovo contrattuale con condizioni di miglior favore”.



Nella foto Mohcine El Arrag - Fp Cgil Modena