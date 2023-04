Coop Alleanza 3.0 annuncia: 'Ritorno all'utile nel 2024'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













chiuso il bilancio con un buco di 22 milioni contro gli oltre 130 dello scorso anno e i 306 milioni del 2018.'Questo Piano Strategico segna per Coop Alleanza 3.0 l’ingresso in una nuova fase, incentrata sullo sviluppo.Insieme al Consiglio di amministrazione e alla squadra di manager di Coop Alleanza 3.0 guidata da Milva Carletti, abbiamo elaborato un progetto ambizioso e sfidante ma, al contempo, pragmatico e concreto. Il Piano, basato sulla solidità finanziaria e patrimoniale della cooperativa, traccia la nostra strada da qui al 2027, cinque anni durante i quali la cooperativa compirà un percorso fondamentale, lavorando con tutte le sue risorse, con scrupolo e impegno, sempre dalla parte del socio – ha commentato Mario Cifiello, Presidente di Coop Alleanza 3.0 -. Continueremo a puntare sui valori che sono la cifra distintiva della nostra realtà, investendo sul futuro, sulla nostra rete di negozi e sulle nostre persone per disegnare una cooperativa ancor più solida, sostenibile e solidale'.'Per realizzare gli obiettivi di rilancio, Coop Alleanza 3.

0 punterà sullo sviluppo delle vendite attraverso un radicale rinnovamento della politica commerciale focalizzata su investimenti per circa 130 milioni in 5 anni per sostenere il potere di acquisto di soci e clienti; investimenti per oltre 420 milioni di euro per il piano di ristrutturazioni della rete dei negozi e l’innovazione tecnologica e digitale e crescita del prodotto a marchio Coop con l’obiettivo di raggiungere il 40% (+10% rispetto ad oggi) di incidenza sulle vendite - continua la nota - Si prevede l’incremento della percentuale di vendite ai soci (dal 78% all’82%), una maggiore penetrazione sui target di soci più giovani attraverso piani di comunicazione mirati e il rinnovamento dell’offerta del prestito vincolato già in corso nel 2023, con obiettivo di portare al 30% del totale la quota del prestito vincolato sottoscritto'.