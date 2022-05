Coop Alleanza 3.0 vede la luce, il buco si riduce a 22 milioni

'Voglio prima di tutto ricordare con affetto, come una persona che ha voluto tanto bene a Coop Alleanza'. Così, con un ricordo dello storico presidente deceduto prematuramente lo scorso anno, il presidente di Coop Alleanza 3.0ha aperto oggi la presentazione del bilancio del colosso cooperativo della grande distribuzione.Un bilancio, presentato nei numeri dalla direttrice generale Corporate della Cooperativa,, che si chiude a un passo dal pareggio, soprattutto se i dati vengono paragonati con quelli drammatici degli scorsi anni ( qui ), con la perdita che si attesta a 22 milioni di euro contro gli oltre 130 dello scorso anno e i 306 milioni del 2018 Le vendite a insegna restano sopra i 5 miliardi con una lieve flessione rispetto al 2020 mentre l'Ebitda diventa positivo e recupera 134 milioni sul 2018.Il prestito sociale, infine, rimane stabile e ferma la decrescita degli scorsi anni a 3.2 miliardi mentre l'indebitamento netto complessivo si riduce nel 2021 di circa 200 milioni.Il piano 2022-2024 prevede un rilancio con investimenti per oltre 180 milioni di euro sullo sviluppo della rete di oltre 400 punti vendita Coop, dai negozi di 250 metri quadrati a quelli da 10.000: 'Mettiamo le mani su 11 punti vendita in particolare e poi sulle nuove aperture, che saranno 24. Lo sviluppo della rete era stato un po' congelato in questi anni, del resto ci siamo concentrati a spegnere incendio e a mettere a posto i conti', evidenzia il presidente Cifiello. La parola d'ordine è riadeguare il format di supermercati e ipermercati alle esigenze di mercato. 'La ristrutturazione è un complesso di azioni, in primis per ridurre molto i costi delle sedi. Ristrutturazione vuol dire 60 cantieri di lavoro, andando verso meno supermercati-cattedrali nel deserto. Riduciamo e razionalizziamo le aree di vendita, con un peso molto più forte della parte alimentare e con nuove partnership per quella non alimentare'.Tutte le aree della cooperativa sono interessate dalla riorganizzazione dei negozi, quindi, che potranno conoscere semplici restyling oppure azioni più strutturali. La 'missione' di oggi è 'concentrarsi sempre più sulla nostra gestione caratteristica, quindi supermercati e ipermercati', detta la linea il presidente sul 'perimetro strategico' del gruppo, precisando che la diversificazione di questi anni, dai pacchetti turistici ai distributori di carburanti, va ripensata: 'Il nostro vero mestiere è gestire iper e supermercati'. Il nuovo corso su partecipate e dintorni non riguarda evidentemente i partner Unipol e Igd, 'con cui consolideremo', precisa Cifiello, ma le attività portate avanti dalle società di servizio ai soci, tra turismo e energia.Un'altra politica a favore della clientela è stata quella di contenere l'inflazione, a costo di aggiungere un altro costo: 'Stiamo dalla parte dei nostri soci sul terreno della convenienza, ma certo l'inflazione dovrà essere applicata, prima o poi, perché non possiamo farci carico dei problemi del mondo per sempre', avvisa Cifiello. Il quale in questo ambito lancia un appello al Governo: 'Gli diciamo che dobbiamo rimettere in tasca soldi alla gente, le risorse disponibili oggi vanno quindi distribuite non a pioggia ma concentrate su aspetti essenziali. Il primo è la riduzione del cuneo fiscale del lavoro'. Sul rinnovo del contratto integrativo per i lavoratori del gruppo e il braccio di ferro con i sindacati, spiega il presidente: 'Alleanza 3.0 è l'unificazione di 3 grandi coop e della relativa logistica: abbiamo 8 contratti integrativi diversi oggi e chiediamo di passare ad un unico contratto, per giustizia e coerenza. Dobbiamo tener conto però - è il suggerimento del numero uno cooperativo ai sindacati confederali pensando all'attualità - della situazione in cui viviamo, che è pesante. L'efficientamento va migliorato, ancora deve consolidarsi'. In merito al complesso rilancio del parco Fico-Eataly World a Bologna, poi, Cifiello assicura che 'Coop, insieme a Oscar Farinetti che rappresenta l'altra metà della gestione, continua a investire su Fico e ad essere presente. Fico è una delle attività molto colpite sia dalla pandemia, con la chiusura per diversi mesi, sia dalla guerra oggi. Contavamo molto sui mercati turistici extradomestici, per ripartire, ma oggi sono bloccati. Confermiamo comunque la nostra presenza e il nostro impegno su Fico, le difficoltà oggi sono legate a fattori oggettivi'.