Coop Alleanza 3.0, l'obiettivo ora è il ritorno all'utile nel 2022

'Il Bilancio che presentiamo è lo specchio di un anno inedito, segnato da una delle più gravi pandemie della storia, che abbiamo affrontato mettendo in campo tutte le risorse di cui disponiamo. Un anno che ha chiesto a tutta la Cooperativa, innanzitutto ai lavoratori dei negozi, uno sforzo straordinario e la capacità di mettere al servizio della comunità sacrificio, energie e competenze professionali e umane. I risultati fotografano in maniera netta il nostro impegno a proseguire nel percorso di rilancio, adattandolo agli scenari in continuo mutamento'. Così il presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello commenta nel dattaglio i dati di bilancio presentati oggi 'Va sottolineata la bontà del percorso intrapreso: l’Ebitda, ovvero l’indicatore di marginalità che segnala anche la capacità di fare cassa e finanziare nuova crescita, ha recuperato ben 112 milioni dal 2018. Nell’esercizio 2020, inoltre, si è assistito a un deciso rilancio della gestione caratteristica, che è il cuore della nostra attività, in una situazione in cui le altre gestioni hanno transitoriamente avuto un apporto minore rispetto agli esercizi precedenti. Risultati confortanti, che ci permettono di confermare la previsione di ritorno all’utile nel 2022, al netto di situazioni al momento imprevedibili. Sono particolarmente orgoglioso di rimarcare come questo andamento positivo sia stato ottenuto senza derogare mai ai principi fondanti della nostra Cooperativa. In questo anno segnato dalla pandemia, abbiamo infatti voluto essere ancor più vicini ai nostri soci, ai territori e a chi aveva più bisogno, attraverso il sostegno di innumerevoli iniziative e attraverso un Piano di sostenibilità tra i più avanzati del nostro comparto. È il nostro modo di fare impresa: coniugare la crescita economica con sostenibilità, responsabilità sociale, inclusione'.'Anche il prestito sociale - fanno notare dalla cooperativa - si è mosso in controtendenza rispetto agli ultimi anni e si è attestato a 3,2 miliardi con sostanziale tenuta rispetto al 2019, a testimonianza della fiducia accordataci dai nostri soci. Una tendenza peraltro confermata e rafforzata nei primi mesi del 2021. Anche nel 2020 la Cooperativa ha rispettato tutti i parametri di sicurezza fissati nel regolamento del Prestito. Il ritorno all’utile rappresenta un obiettivo cruciale che non prescinde, tuttavia, dalla scelta identitaria della Cooperativa di generare esternalità positive per soci e consumatori, dal punto di vista ambientale, culturale e sociale, oltre che strettamente economico. La Cooperativa si è dotata di un Piano di Sostenibilità, tra i più avanzati nel comparto della GDO e allineato con i 17 Global Goal previsti dall’Agenda ONU 2030. In particolare, saranno orientati al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità i quattro ambiti di attività che più da vicino connotano l’operato di Coop Alleanza 3.0: tutela del patrimonio intergenerazionale, produzione e consumo sostenibili, equa distribuzione delle risorse e generazione di opportunità'.