Covid, apertura parrucchieri: tutti al completo

Ha spiegato Biagio, il titolare di I Consul, catena di parrucchieri presente a Milano: 'Abbiamo molte prenotazioni e le clienti sono felicissime di tornare, anche perchè a casa con il fai da te abbiamo visto parecchi disastri e teste da sistemare. Noi parrucchieri e centri estetici siamo stati molto penalizzati perchè da noi si lavora in modo sicuro e i clienti sono tutelati'. Le clienti sedute a fare tagli e pieghe sono al settimo cielo: 'ho prenotato gia' sabato alle 9 del mattino - ha detto Paola - la mia ricrescita aveva bisogno di essere sistemata', mentre per Sofia andare dal parrucchiere 'è un ritorno alla normalita' e una scusa per uscire di casa, inoltre fa stare bene prenderci un po' cura di noi'.. Come al Flamingo Beauty and air nel pieno centro di Milano. 'Abbiamo aperto alle 9 e siamo gia' pieni per tutta questa settimana e la prossima - ha spiegato la titolare Valentina -. Siamo tutti felici anche le clienti e speriamo di non dover piu' richiudere.Qua l'igiene era a livelli alti anche prima del Covid e dopo e' aumentata ancora di piu' insieme alle accortezze come mascherine e visiere'.Il Sindaco Massimo Paradisi commenta così la decisione: “Attività come quelle di acconciatore ed estetista hanno fortemente subito le chiusure e le restrizioni legate al protrarsi della pandemia. Per aiutare queste categorie professionali e sostenere la loro ripresa diamo la possibilità di aumentare il numero di giorni e la fascia oraria nella quale accogliere i clienti. Un’opportunità che per gli operatori del settore ha una doppia utilità: da un lato amplia la possibilità di accesso della clientela dopo un lungo periodo di chiusura, dall’altro li agevola nell’organizzazione della propria attività settimanale, permettendo una migliore pianificazione degli appuntamenti”.