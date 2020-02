Crisi Goldoni Arbos: lavoratori davanti al municipio di Carpi

Si è tenuto poco fa l'incontro informativo con i sindaci di Carpi e Rio Saliceto sulla crisi precipitata oggi della Goldoni Arbos di Carpi. Il vertice è stato accompagnato da uno sciopero con presidio davanti al Municipio di Carpi in corso Alberto Pio.



Venerdì la Direzione Aziendale ha comunicato che il 7 febbraio la Goldoni ha depositato al Tribunale di Modena l'avvio di una procedura concorsuale di concordato preventivo.

A seguito dell'incontro si è svolta una assemblea dei lavoratori che ha votato un ordine del giorno che chiede il ritiro immediato della procedura concorsuale, la continuità produttiva, il pagamento dei fornitori e la convocazione di un tavolo istituzionale per affrontare la situazione.

La situazione è ulteriormente aggravata dall'assenza di ammortizzatori sociali, cancellati dalle normative introdotte nel 2015 dal Jobs Act. Gli ammortizzatori sono infatti stati esauriti nella precedente crisi e hanno consentito il passaggio di proprietà nel 2016, la salvaguardia dello stabilimento e dell'occupazione. Su questo punto sono in corso contatti con il Ministero del Lavoro per attivare un ammortizzatore in deroga.