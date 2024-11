Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Mi sono presentato alla reception, ma Tavares ha detto di essere troppo impegnato per ricevermi, abbiamo capito che Tavares è un cafone e che è un arrogante che pensa che se ne può fregare. Non è una cosa seria - ha detto Calenda -. Maserati viene smontata, dopo essere stata rilanciata ed io c'ero, ci ho lavorato 5 anni. Questo è un problema di tutti i sindacati, i lavoratori e dei lavoratori. C'erano più di 5 miliardi per l'automotive, ma la Meloni li ha cancellati. Questa è una incuria generalizzata. Da parte mia ho chiesto formalmente un appuntamento all'Ad e mi ripresenterò qua finchè non mi faranno entrare'.