'Dimenticati del Green Pass, indossalo': il futuro è made in Modena?

Lo slogan scelto dall'azienda dice tutto: 'Dimenticati del Green Pass, indossalo'. Una azienda modenese, la Mac srls di via della Cella, ha deciso di commercializzare un prodotto che potrebbe segnare il futuro di molti cittadini. Si tratta di un 'green pass' da polso ( qui il sito ).'Comodo, versatile, puoi dimenticare di averlo al polso durante ogni tua attività fisica - si legge sul sito aziendale -. Rendi rapido e funzionale il tuo accesso in azienda o che si tratti di una cena al ristorante o un film al cinema, dimentica smartphone e scomode stampe cartacee'.ll cliente è invitato dall'azienda ad allegare l'immagine del Qr code in formato leggibile, poi 'a renderlo in alta definizione ci pensiamo noi'. Il tag Qr offerto è grande 2,5 per 3 centimetri e uno spessore di un millimetro con definizione 2048 dpi.