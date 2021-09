Export: Modena col vento in poppa, due nuovi bandi per contributi

L’export della provincia di Modena sta superando velocemente gli effetti nefasti della pandemia: lo testimoniano gli ultimi dati Istat relativi al primo trimestre del 2021. Le vendite all’estero hanno raggiunto i 3.350 milioni di euro, con un aumento del +7,7% rispetto allo stesso periodo del 2020. Modena risale così all’ottavo posto nella graduatoria delle provincie italiane per ammontare di export.In base agli scenari prospettati da Prometeia, vi sono ottime aspettative, infatti nel 2021 le esportazioni delle imprese modenesi dovrebbero segnare un +15,3%, seguito da un +11,0% nel 2022.E' in questo scenario che la Camera di Commercio di Modena ha lanciato oggi due bandi per promuovere l’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese della provincia, con un plafond complessivo di 150 mila euroLe iniziative sono finalizzate a sostenere la partecipazione a fiere internazionali e missioni all’estero ovvero per l’acquisizione di servizi destinati alla realizzazione di programmi di internazionalizzazione in grado di favorire l’avvio e lo sviluppo del commercio internazionale e di supportare la diversificazione degli sbocchi commerciali.Il bando finanzia al 50% con un massimo di 2 mila euro le spese per fiere a carattere internazionale in Italia o all’interno di uno dei 27 paesi UE e con un massimale di € 2.500 per iniziative extra UE, incluso il Regno Unito. Le risorse destinate all'intervento sono di 50 mila euro.Sono ammesse a contributo le fiere realizzate a partire dal 1° giugno e che si concluderanno entro il 31 dicembre 2021. Le spese finanziabili sono: check up preliminare con esperto paese, interpretariato, organizzazione incontri B2B, organizzazione visite individuali, organizzazione visite conoscitive collettive, catalogo collettiva, spazio espositivo e relativo allestimento, spedizione materiale e campioni, altri servizi strettamente connessi. Sono ammissibili le spese non ancora sostenute; tuttavia potranno essere ammesse anche le spese già effettuate a partire dal 1° gennaio 2021.Le domande telematiche possono essere inviate a partire dalle ore 10,00 di lunedì 11 ottobre fino alle ore 12,00 di venerdì 22 ottobre 2021, con possibilità di precompilazione a partire dal 20 settembre.Il bando finanzia percorsi di rafforzamento della presenza all’estero delle MPMI modenesi con sviluppo di canali e strumenti di promozione, a partire da quelli innovativi basati su tecnologie digitali. Il contributo a fondo perduto è pari al 70% della spesa sostenuta, con un massimale di 10 mila euro, oltre alla premialità di 250 euro per imprese in possesso del rating di legalità. Le risorse camerali a disposizione dell'intervento sono pari a 100 mila euro.Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1/1/2021 riguardanti: servizi di consulenza e/o formazione relativi a uno o più ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale; acquisto o noleggio di beni e servizi strumentali funzionali allo sviluppo delle iniziative; realizzazione di spazi espositivi (virtuali o, laddove possibili, fisici, compreso il noleggio e l’eventuale allestimento, nonché l’interpretariato e il servizio di hostess) e incontri d’affari, comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l’eventuale trasporto dei prodotti (compresa l’assicurazione).Le domande di contributo possono essere inviate online a partire dalle ore 8:00 di mercoledì 13 ottobre alle ore 21:00 di mercoledì 20 ottobre 2021, con possibilità di precompilazione a partire dal 21 settembre 2021.Per entrambi i bandi, i contributi sono destinati alle imprese che rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa data dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionale. Le domande, da inviare sulla piattaforma Telemaco, verranno finanziate in base all'ordine cronologico di ricezione fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Le agevolazioni sono concesse in base al regime 'de minimis' e non sono cumulabili con altri interventi agevolativi per la stessa tipologia di spesa.Nello specifico, i sostegni concessi dai due bandi non sono cumulabili: qualora un’impresa dovesse risultare ammessa in entrambe le graduatorie, verrà assegnato dall’ufficio un termine di 10 gg. per esercitare l’opzione.Ulteriori informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito camerale www.mo.camcom.it.Il bando a sostegno della partecipazione a fiere internazionali è una iniziativa ormai consolidata che la Camera di Commercio di Modena mette in campo ormai da diversi anni. Nel 2020 sono state finanziate 52 imprese per un importo complessivo di 104 mila euro; nell’anno precedente (pre-pandemia) 124 imprese hanno ricevuto contributi per 250 mila euro.Il bando voucher internazionalizzazione, invece, è stato proposto per la prima volta nel 2020 e rientra nel progetto triennale 2020-2022 “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali” finanziato con l'aumento del 20% del diritto annuale. Nel 2020 oltre alle risorse del progetto si è aggiunto uno stanziamento straordinario per aiutare le imprese a superare la crisi derivante dalla situazione emergenziale. Le imprese finanziate sono state 140 per un totale di 1.170 mila euro di contributi assegnati. A causa dello slittamento di molte fiere all'autunno prossimo, il termine per la rendicontazione di questi progetti è stato spostato al 30 novembre 2021. Ad oggi sono già stati liquidati 684 mila euro.Oltre al sostegno economico, la Camera di Commercio supporta l’espansione internazionale del sistema Modena tramite l’azienda speciale Promos Italia che fornisce consulenza mirata e personalizzata alle imprese che intendono avviare o espandere la propria attività all’estero.Numerose sono le iniziative intraprese per affiancare le imprese sui mercati internazionali favorendo l’incontro con potenziali controparti estere, inclusi servizi di assistenza per l’utilizzo di strumenti digitali per il posizionamento delle aziende sui principali marketplace (Amazon, Ebay, Etsy) e per l’utilizzo di Linkedin come canale di identificazione di nuove controparti commerciali nei mercati internazionali.Intensa anche l’attività di formazione per mettere a disposizione delle imprese tutti gli aggiornamenti necessari in materia di commercio estero, normativa e contrattualistica internazionale, marketing internazionale.