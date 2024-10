Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La Fiom Cgil ha già richiesto il tavolo in Regione Emilia Romagna per attivare l’ammortizzatore sociale per cessazione di attività. Il curatore, a nostra richiesta, ha ribadito che il suo compito è la conservazione del valore aziendale - affermano in una nota Leopoldo Puca e Manuele Pelatti -. Da parte nostra abbiamo evidenziato che il patrimonio principale è rappresentato dalla professionalità dei lavoratori in forza. Auspichiamo che i tempi della procedura siano veloci proprio per evitare la dispersione di ulteriori professionalità e l’individuazione in tempi brevi di investitori per la reindustrializzazione del sito'.