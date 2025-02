Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ferrari ha annunciato oggi i risultati preliminari consolidati relativi al quarto trimestre e ai dodici mesi conclusi il 31 dicembre 2024.I ricavi netti sono pari a 6.677 milioni, in crescita dell’11,8% rispetto all’anno precedente, consegne totali pari a 13.752 unità, l'utile operativo (EBIT) è pari a 1.888 milioni, in crescita del 16,7% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’utile operativo (EBIT) pari al 28,3%, l'utile netto è pari a 1.526 milioni e utile diluito per azione pari a Euro 8,46. L'EBITDA è pari a 2.555 milioni, in aumento del 12,1% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’EBITDA pari al 38,3%. Numeri che fanno volare il titolo che fa registrare +4% in Borsa.

“Puntiamo alla qualità dei ricavi più che ai volumi.

Credo sia questa la miglior spiegazione degli straordinari risultati finanziari nel 2024, trainati da un forte mix prodotto e da una crescente domanda di personalizzazioni. Su queste solide basi, ci aspettiamo una robusta crescita anche nel 2025, che ci permetterà di raggiungere la fascia alta della maggior parte dei nostri target di profittabilità per il 2026 con un anno di anticipo - ha dichiarato Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari -. I risultati dello scorso anno riflettono un grande lavoro di squadra in tutte le anime della Società, fondamentale anche per una stagione sportiva molto competitiva. La volontà di progresso, che ci caratterizza da sempre, ha portato a un’innovazione nelle infrastrutture, con l’inaugurazione dell’e-building, e nei prodotti, evidenziata al meglio dalla nuova supercar, la Ferrari F80. Inoltre, abbiamo puntato all’innovazione nella R&S con il nuovo E-Cells Lab, che rafforzerà ulteriormente le nostre conoscenze elettrochimiche per prepararci al futuro. E proprio di futuro vi parleremo il prossimo 9 ottobre al nostro Capital Markets Day'.