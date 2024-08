Ferrari, ancora un trimestre record: ricavi in crescita del 16%

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel secondo trimestre del 2024 le vetture consegnate hanno raggiunto le 3.484 unità, con un incremento del 2,7% rispetto all’anno precedente. Le consegne del trimestre hanno rispecchiato le scelte di allocazione geografica operate da Ferrari. Le consegne nel trimestre sono state trainate dalla Ferrari Purosangue, dalla Roma Spider e dalla 296 GTS. Sono inoltre iniziate le prime consegne della SF90 XX Stradale, mentre sono diminuite le consegne della Roma e della 812 Competizione, vicine alla fine del ciclo vita, e la SF90 Stradale e la 812 GTS sono giunte a fine produzione. Le allocazioni della Daytona SP3 sono aumentate rispetto all’anno precedente, in linea con i piani.

Nella gamma prodotti del trimestre sono compresi otto modelli con motore a combustione interna (ICE) e quattro modelli a motore ibrido, che hanno rappresentato rispettivamente il 52% e il 48% delle consegne totali.

Nel secondo trimestre 2024 i ricavi netti si sono attestati a 1.712 milioni, in crescita del 16,2% o del 18,9% a cambi costanti. I ricavi da Automobili e parti di ricambio sono stati pari a 1.474 milioni (in crescita del 17,1% o 20,2% a cambi costanti). L’aumento dei ricavi da Sponsorizzazioni, proventi commerciali e relativi al marchio a 168 milioni, in crescita del +13,8% o +14,8% a cambi costanti, è attribuibile alle nuove sponsorizzazioni e alle attività lifestyle. Gli altri ricavi sono rimasti pressoché invariati, con maggiori ricavi dalle attività di servizi finanziari sostanzialmente controbilanciati dalla diminuzione del contributo del contratto Maserati, scaduto nel 2023. I cambi, inclusi quelli di transazione, di conversione e comprensivi delle operazioni di copertura, hanno avuto un impatto negativo per 36 milioni, in particolare il Dollaro Statunitense, lo Yen Giapponese e lo Yuan Cinese.

L'utile netto del trimestre è stato pari a 413 milioni, in aumento del 23,6% rispetto all’anno precedente, e l’Utile diluito per azione del trimestre si è attestato a 2,29, rispetto a Euro 1,83 nel secondo trimestre 2023.