Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'adjusted Ebitda pari segna 638 milioni, in aumento del 7,1% rispetto all'anno precedente, con un margine adjusted Ebitda pari al 38,8%. La generazione di free cash flow industriale raggiunge quota 364 milioni.'Il terzo trimestre registra ancora una volta dei risultati in crescita per Ferrari, grazie a un forte mix di prodotti e a un maggiore contributo delle personalizzazioni', evidenzia Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, continuando in una nota: 'È una conferma dell'impegno a mantenere le promesse del Capital Markets Day del 2022, insieme all'eccezionale visibilità offerta dal portafoglio ordini, che copre gran parte del 2026, la costante innovazione di prodotto, testimoniata dalla F80, la supercar appena presentata, e di processo, con il rafforzamento delle nostre competenze interne nell'ambito dell'elettrificazione'. Anche lo spegnimento dell'impianto di trigenerazione a gas di Maranello, in anticipo rispetto al programma, segna 'un ulteriore passo in avanti verso il nostro obiettivo di carbon neutrality al 2030', aggiunge Vigna.