Ferrari, utile in aumento nel terzo trimestre. Consegnate 2313 auto

Ferrari ha annunciato oggi i risultati preliminari consolidati relativi al terzo trimestre e ai nove mesi conclusi il 30 settembre 2020. Nel terzo trimestre 2020 le vetture consegnate sono state 2.313, con un decremento di 161 unità o del 6,5% rispetto all’anno precedente, in linea con la cadenza del piano di produzione per l’intero anno della Società, che prevede il recupero di 500 unità delle 2.000 vetture perse a seguito della sospensione produttiva di sette settimane a causa della pandemia da Covid-19.Le vendite dei modelli a 8 cilindri (V8) sono diminuite del 12,8%, mentre le vendite dei modelli a 12 cilindri (V12) hanno registrato un aumento del 15,4%. 'L’accelerazione delle consegne della F8 Spider e della 812 GTS sta gradualmente compensando la famiglia 488 Pista e la Ferrari Portofino, che hanno sostanzialmente raggiunto la fine del loro ciclo vita - spiega la casa del Cavallino -. Le consegne delle Ferrari Monza SP1 e SP2 proseguono secondo il programma originario. L’inizio delle consegne della SF90 Stradale e della Ferrari Roma sono confermate nel quarto trimestre del 2020'.I ricavi netti del terzo trimestre 2020 sono pari a 888 milioni di euro, in calo del 3,2% a cambi costanti. 'La crescita dei ricavi da automobili e parti di ricambio a 727 milioni (in aumento del 2,6% o 2,4% a cambi costanti riflette il mix positivo grazie alle Ferrari Monza SP1 e SP2, parzialmente compensato dai minori volumi dovuti soprattutto alla fine della produzione della famiglia 488 Pista, che implica anche un contributo inferiore dai programmi di personalizzazione, e alla Ferrari Portofino, prossima alla fine del suo ciclo vita' - aggiunge la casa di Maranello.L’utile netto per il periodo è stato pari a 171 milioni di euro, che riflette un lieve aumento rispetto all’anno precedente, e nel corso del trimestre l'utile diluito per azione si è attestato a 92 centesimi di euro, rispetto a 90 centesimi di euro nell’esercizio precedente.