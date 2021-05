Ferrari, utile netto primo trimestre pari a 206 milioni di euro

Un utile netto nel primo trimestre 2021 che sale a 206 milioni di euro, contro i 166 del primo trimestre 2020, e un utile diluito per azione pari a 1,11 euro. Ricavi netti a quota 1,011 miliardi, per un +8,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e consegne totali pari a 2.771 unità, 'in lieve aumento rispetto all'anno precedente'. Sono i risultati di Ferrari nel primo trimestre, annunciati oggi dalla casa di Maranello. Si segnalano anche un Ebitda pari a 376 milioni, in aumento del 18,6% rispetto all'anno precedente, con un margine pari al 37,2%, e un Ebit a 266 milioni, in aumento del 20,9% rispetto all'anno precedente, con un margine pari al 26,3%. E ancora, una 'solida generazione di free cash flow industriale' pari a 147 milioni. Per tutto questo, dicono da Ferrari, si è 'fiduciosi di raggiungere il limite superiore della Guidance 2021 in virtu' di risultati eccellenti, una presa ordini forte e un portafoglio ordini a livello record alla fine del primo trimestre 2021'. I target finanziari per il 2022 sono comunque posticipati di un anno 'a causa del Covid-19'.Commenta sui nuovi risultati il presidente e amministratore delegato di Ferrari, John Elkann: 'Questa forte partenza d'anno è promettente per il resto del 2021, testimonia la resilienza del nostro modello di business e lo straordinario lavoro delle donne e degli uomini della Ferrari. Guardando al futuro - puntualizza Elkann - ci aspettiamo che l'approccio prudenziale adottato nel 2020, e che continua nel 2021, nel modificare i nostri investimenti in risposta all'emergenza da Covid-19 posticiperà di un anno il raggiungimento della nostra guidance 2022. Tuttavia - precisa il presidente-ceo - la robustezza del nostro portafoglio ordini e i nuovi eccezionali modelli che lanceremo negli anni a venire forniscono una base solida sulla quale costruire le nostre future ambizioni'.