Fondazione Modena, Elisa Gavina succede allo scomparso Biolchini

È Elisa Gavina la nuova componente del Collegio dei Revisori della Fondazione di Modena, succede a Rodolfo Biolchini, recentemente scomparso . Socia dello Studio Pier Giovanni Ascari & Soci, con sede in Modena, dal 2000, Elisa Gavina è iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena dal 1994 e all’Albo dei Revisori Legali dal 1999. Ricopre la carica di revisore legale, di sindaco effettivo e di consigliere di amministrazione in diverse società di capitali in Italia.Laureata con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Modena nel 1993, vanta una significativa esperienza nella consulenza d’impresa in materia societaria, contabile e fiscale, anche nell’ambito di operazioni di carattere straordinario, svolgendo tale attività nei confronti di diverse società di capitali.